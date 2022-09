Luft in Innenräumen : Braut der Mensch sich seine eigenen Giftwolken?

Neunzig Prozent seiner Lebenszeit verbringt der heutige Mensch mehr oder weniger abgeschottet von der Außenluft in Innenräumen. Haus, Wohnung, Büro und Hallen sind unser wichtigster Lebensraum. Der Höhlenbewohner tief in uns wehrt sich dagegen kaum. Allerdings wirft diese häusliche Dauerexistenz im Zuge der wachsenden Umweltsensibilität auch Fragen auf, die sich mit dem vergleichsweise primitiven Sensorium des Homo sapiens kaum beantworten lassen. Zum Beispiel die nach der Luftqualität. Und noch spannender: Welchen Beitrag zur Luftverschmutzung leistet eigentlich der Mensch selbst durch seine atmende, tätige Existenz in einem Raum, in dem unter Umständen auch viele Menschen viel Zeit miteinander verbringen?

Genau dieser Frage sind nun Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz zusammen mit anderen europäischen und amerikanischen Luftchemikern nachgegangen. In einer minutiös überwachten Atmosphärenkammer sind in verschiedenen Anordnungen – mit oder ohne intensiven Luftaustausch, mit oder ohne Ventilator – jeweils vier Probanden für viele Stunden um einen Tisch gesessen. Der Fokus der Atmosphärenchemiker um Nora Zannoni lag dabei auf den besonders reaktionsfreudigen chemischen Verbindungen wie den sauerstoff- und wasserstoffhaltigen Hydroxylradikalen, die bekanntermaßen die Schadstoffchemie der Außenluft erheblich beeinflussen – aber mit ihrer Reaktionsfreudigkeit keineswegs nur die Luft selbst verändern.