Legalisierung von THC : Das Cannabis und die Jugend

Eine Passage im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung erregte besondere Aufmerksamkeit: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.“ Endlich, dachten nicht nur die 4,5 Millionen Erwachsenen in Deutschland, die 2021 Cannabis konsumiert haben – endlich würde das beliebteste illegale Rauschmittel legal und der Schwarzmarkt in die Knie gezwungen. Die Details standen jedoch noch aus.

Diese Woche nun berichtet das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“, ihm liege ein Papier mit Eckpunkten zur Cannabis-Legalisierung vor, verfasst vom Bundesgesundheitsministerium (BMG). Mit Cannabis sind gewöhnlich die getrockneten weiblichen Blüten der Hanfpflanze und das gepresste Harz, Haschisch, gemeint. Das psychoaktive Cannabis soll demnach nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft und der Umgang somit straffrei werden. Der Eigenanbau von zwei Pflanzen soll gestattet sein. Volljährige dürfen maximal 20 Gramm getrockneter Blüten kaufen oder besitzen. Diese dürfen einen Anteil von maximal 15 Prozent Tetrahy­drocannabinol (THC) aufweisen, dem berauschenden Inhaltsstoff. Nur 10 Prozent darf enthalten, was an junge Erwachsene zwischen 18 und 21 Jahren verkauft wird. Hier wird es eine Abstufung geben, um „cannabisbedingte Gehirnschädigungen“ zu verhindern. Jugendliche, die noch nicht volljährig sind und mit Cannabisprodukten erwischt werden, sollen nicht strafrechtlich verfolgt werden, sondern beispielsweise zur Teilnahme an Präventionskursen verpflichtet werden.