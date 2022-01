Biontech-Gründer im Interview : „Dem Krebs die Stirn bieten“

Eigentlich wollten wir über Krebs sprechen. Aber jetzt hat Omikron auch Deutschland im Griff. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Uğur Şahin: Die Omikron-Variante breitet sich sehr schnell aus. Die Infektionen verlaufen glücklicherweise bei Geimpften in den allermeisten Fällen milde. Wie viele Menschen sich bis zum Ende dieser Welle infizieren, ist momentan schwierig abzuschätzen. Auch wie viele der Infizierten eine Immunantwort ausbilden und ob ihre Immunität vollständig ist. Deswegen bereiten wir uns auf verschiedene Szenarien vor, unter anderem auch darauf, Ende März erste Dosen unseres Omikron-Impfstoffs ausliefern zu können, falls Bedarf besteht.

Ersetzt dieser den bisherigen?

Özlem Türeci: Zunächst einmal muss geklärt werden, ob eine Anpassung notwendig ist. Diese Frage liegt nicht in der Hand der Impfstoffentwickler, sondern final bei den zuständigen Behörden. Natürlich sind wir im Austausch, und aus unserer Sicht gibt es Daten und Beobachtungen, die für eine Anpassung sprechen. Diese würde darauf abzielen, die Schutzwirkung zu verlängern und zu erhöhen sowie einer Übertragung entgegenzuwirken.

Gleichzeitig sind universellere Ansätze im Gespräch.

Şahin: Ob ein Impfstoff eine oder mehrere Varianten adressieren muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa der Frage: Wird sich Omikron gegenüber Delta durchsetzen? Die Antwort ist vermutlich: Ja. Und regt ein Booster mit einem Omikron-Impfstoff dazu an, Antikörper zu produzieren, die auch andere Varianten neutralisieren können? Wichtig: Ein angepasster Impfstoff sollte auf Varianten abzielen, die tatsächlich kursieren. Idealerweise kommen wir in einen Modus Operandi, in dem wir nur noch jährlich impfen.

Ein Schritt zurück: Es heißt, Sie hätten zu Beginn der Pandemie zwei Wochen mit Albert Bourla, CEO von Pfizer, verhandelt und die Kooperation per Handschlag besiegelt. Stimmt das?

Şahin: Ja, allerdings ein virtueller Handschlag, da wir nicht mehr gereist sind. Wir wussten, dass jeder Tag zählt, weil es ein Rennen gegen die Zeit sein würde. Normalerweise dauert es neun bis achtzehn Monate, solch einen Vertrag auszuhandeln. Unser Kollege Sean Marett und sein Team haben sich mit Pfizer auf die Eckpunkte in siebzehn Tagen geeinigt. Parallel dazu hatten wir mit der Arbeit begonnen. Handeln war uns in dieser Krisensituation wichtiger als verhandeln.

Und Ihre größte Herausforderung?

Türeci: Eine der vielen Herausforderungen war, dieses Mammut-Projekt so generalstabsmäßig aufzustellen, dass ein großes Team gleichzeitig und koordiniert an verschiedenen Strängen arbeiten konnte: Wir hatten Freitagnacht über das neue Virus gelesen, und am Sonntag waren die ersten mRNA-Konstrukte entworfen. Diese zu testen, die klinischen Studien zu planen, Gespräche mit dem Paul-Ehrlich-Institut zu führen, das die Studien überwacht, die Kontakte zu den europäischen und amerikanischen Zulassungsbehörden herzustellen – all das war anspruchsvoll. Wir mussten die Produktion hochskalieren, bevor wir überhaupt wussten, ob wir einen Impfstoff haben, der funktioniert.

Daran scheitern selbst die Großen.

Türeci: Wir sind dankbar, dass wir ein exzellentes Team haben. Abteilungen wie die präklinische und klinische Entwicklung, die Produktion, die Regulatorik, die Rechtsabteilung, die IT – es gab keine Abteilung in unserem Unternehmen, die nicht etwas zu diesem Projekt beigetragen hat. Nach dem Motto: Wir gehen voran, nehmen Hürden so unaufgeregt wie möglich, denken Dinge immer wieder neu. Das hat uns Mut gegeben, denn der Rest der Firma musste nebenher weiterlaufen.

Was passierte mit diesem „Rest“?