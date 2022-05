Bill Gates im Interview : Von Viren, Versäumnissen – und Vertrauen

Aktualisiert am

Nach dieser Pandemie kommt irgendwann die nächste: Ein Gespräch über wichtige Lehren und warum wir eine neue Task-Force brauchen, um uns in Zukunft vor Pandemien zu schützen.

Herr Gates, Sie haben ein Buch darüber geschrieben, wie wir die nächste Pandemie verhindern können. Aber lassen Sie uns mit der Pandemie beginnen, in der wir uns zurzeit befinden, obwohl sich viele Menschen so verhalten, als sei sie schon beendet.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand ernsthaft behauptet, dass die Pandemie vorbei ist. Immerhin sagen Experten, dass es in Ländern, in denen ein sehr hoher Anteil der älteren Menschen geimpft oder genesen ist, nicht noch einmal zu einer Situation kommt, wo ein Lockdown nötig wird. Es sei denn, uns überrascht eine neue Variante. Und vieles ist im Moment unsicher: Wird es Varianten geben, die dem Immunschutz entkommen und darum auch unter den Geimpften und Genesenen zahlreiche Infektionen verursachen? Könnte eine Variante kommen, die den Immunschutz so umgehen kann, dass sie auch wieder häufiger zu schwerer Krankheit und Tod führt? Das wäre das schlimmste Szenario.