Bilanz fossiler Brennstoffe : Gesundheit fällt nicht vom Himmel

Schützend stellt sich der Staat vor seine Bürger, wo die offenbar überfordert sind. So wollen die Bundesregierung und ihre Krisenstäbe in diesen Wochen wahrgenommen werden, und so begründete die Regierung auch die Verlängerung des Lockdowns. Kanzlerin Angela Merkel warb für „möglichst viel Gesundheitsschutz für alle“ und ihr Innenminister stellte klar, Gesundheitsschutz habe „oberste Priorität“, wenn es gelte, den deutschen Einreisestopp aus Tirol und Tschechien zum Schutz vor den Mutanten durchzusetzen.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Keine Frage: Mit dem Gesundheitsschutz hat sich die Exekutive eine Begründung für ihre Pandemie-Maßnahmen zurecht gelegt, der vor nicht einmal einem Jahr mit den Worten des Bundestagspräsidenten unverhohlen die Flügel gestutzt worden waren. „Wenn ich höre“, sagte Parteifreund Wolfgang Schäuble damals, ohne den berechtigten Anspruch darauf vollkommen zu verneinen, „alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig.“ Da klang sie noch durch, die alte Rede von der absoluten Gesundheit als modernem Fetisch – unerreichbar, uneinlösbar, irrational im Grunde in einem freiheitlichen Rechtsstaat, in der sich die politischen Entscheidungen am Prinzip der Verhältnismäßigkeit auszurichten haben.

Wo also steht der Gesundheitsschutz inzwischen, wenn der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der Sozialdemokrat Michael Müller, klarstellt: Der Lockdown rettet Leben und das zählt? Die Messlatte hängt hoch. Daran wird sich die Politik absehbar auch dann noch messen lassen müssen, wenn sie längst meint, den Krisenmodus endlich wieder verlassen zu können. Das Krisenmanagement der Staaten eröffne eine völlig neue Dimension, kündigte vor wenigen Tagen Greta Thunberg, inzwischen volljährig, in einem Radiointerview an. Erinnert wurde sie dabei auch an ihren Tweet, der schon im Sommer wie eine ironische Warnung vor dem Rückfall in Vor-Corona-Zeiten klang: „Die Kaiser sind nackt. Jeder Einzelne von uns ist es. Es zeigt sich, dass unsere Gesellschaft eine einzige große Nudistenparty ist.“

Klimaschutz als Lebensretter

Die Party, an die sie dabei denkt, ist nicht die von Lockdown-Fanatikern. Es ist das Treiben in der globalen Parallelkrise, die inzwischen fast ausnahmslos von Parteien, Regierungen und Bürgern als die größte Bewährungsprobe der modernen Welt angesehen wird: der Klimawandel und die unausweichlichen ökonomischen wie sozialen Umbauprozesse, die dessen Bewältigung fraglos erfordern, werden ein weiteres Mal den Gesundheitsschutz einer demokratischen Belastungsprobe aussetzen. Denn Klimaschutz ist am Ende eben nicht nur eine Frage von steigenden Meeren und schmelzenden Eismassen, sondern auch eine von Leben und Tod. Ebendiese Dimension haben die Nationen in ihrem Ringen um globale Temperaturlimits Jahre lang unter den Tisch gekehrt.