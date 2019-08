Bericht des Weltklimarats : Der Klimastachel im Fleisch

Der Weltklimarat IPCC hat weder das Mandat noch das Ziel, den Menschen vorzugeben, was sie künftig essen und wie sie Nahrung produzieren sollen; sowenig, wie die Wissenschaft, die hinter dem tausend Seiten starken IPCC-Sonderbericht über Landnutzung und Klimawandel steht, in der Vergangenheit das Kinderkriegen zu beeinflussen vermochte, als man auf die Folgen der Bevölkerungsexplosion hinwies. Aber der Klimarat hat alles Recht, ja sogar den Auftrag aller Regierungen, die Lösungen der Klimakrise zu seiner Sache zu machen und vehement zu vertreten.

Tatsächlich ist der neue IPCC-Bericht in dieser Hinsicht ein Meilenstein. Denn er ragt in seiner Alltagswirkung über alle vorhergehenden Analysen hinaus: Die Fachleute arbeiten nun mehr denn je an raschen Lösungen, die nicht immer (nur) politische, sondern auch sehr persönliche Entscheidungen betreffen. Das Thema Landnutzung ist der perfekte Hebel dafür. Vordergründig geht es diesmal weniger um Temperaturen und Klimaphysik, auch nicht um Nord-Süd-Konflikte, sondern um den Konsum und die Lebensführung jedes Einzelnen.

In der industrialisierten Welt verweist man an dieser Stelle gerne auf die Mutter aller Probleme, so heißt es dann, nämlich auf das immer noch rasante Wachstum der Weltbevölkerung. Dabei ist es, wie der IPCC deutlich aufzeigt, nicht so sehr die bald zehn Milliarden Menschen auf der Erde, die das Problem verursachen, sondern die Art und Weise, wie wir uns auf dem Planeten ausgebreitet haben. Anders gesagt: Nicht so sehr das Bevölkerungswachstum an sich, eher schon die Tatsache, dass wir alle immer älter werden wollen, auch älter geworden sind und dafür die Ressourcen immer rücksichtsloser auszubeuten bereit gewesen sind, hat die Böden und die Natur an den Rand des Verderbens geführt.

Wir sind gezwungen, unsere Prioritäten zu verändern

Jetzt kommt der von Menschen gemachte Klimawandel hinzu. Die Klimazonen verschieben sich auf dem Planeten, die Naturräume und inzwischen ebenso unsere kulturellen Spielräume schrumpfen, weil schon die Geschwindigkeit der geophysikalischen Veränderungen das System Erde und unsere sozialen Systeme überfordert. Wir sind gezwungen, unsere Prioritäten zu verändern, und zwar immer schneller, wollen wir nicht den Bogen überspannen und uns selbst schaden.

Auf allen Kontinenten sind die Folgen der Überhitzung der Atmosphäre durch Treibhausgase inzwischen zu spüren. Und überall reagieren die Menschen. Im IPCC spricht man inzwischen fast schon erleichtert von der „Motivationskette“, die aus der Wissenschaft heraus über die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft bis in die Politik vorgedrungen ist. Der Klimarat fühlt sich gestärkt von der wachsenden Umweltbewegung der Jugend. Doch das Beharrungsvermögen an den Kabinettstischen ist immer noch gewaltig, der Einfluss von Lobbyisten, die kurzfristige über langfristige Interessen stellen, nach wie vor groß. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist mit dem Versprechen, die für das Weltklima elementaren Regenwälder Amazoniens den Wirtschaftsinteressen des Landes verstärkt unterzuordnen, nicht nur an die Macht gekommen. Er hat sein Versprechen auch in kürzester Zeit rücksichtslos wahr gemacht, wie die neuen, empörenden Abholzungsstatistiken zeigen.

Die Umwelt ist noch immer leichtes Opfer im politischen Wettstreit. Man muss aber gar nicht nach Südamerika blicken, um das zu erkennen. Die EU, die knapp zwei Drittel ihrer Subventionen in die Landwirtschaft steckt, hat auch in der neuen Fassung des nächsten Agrarprogramms versprochen, die Landwirte nach Fläche zu bezahlen und nicht durchgehend nach ihrer Bereitschaft, für eine nachhaltige, ökologisch verträgliche Bewirtschaftung der Böden zu sorgen. Die Agrarwende bleibt stecken. Und wer, wie der Vorsitzende des Agrarausschusses im Bundestag, Alois Gerig (CDU), auf die Vorschläge des IPCC antwortet, dass die Landwirtschaft vor allem mehr Geld benötige, um für die Zukunft gerüstet zu sein, setzt auf monetäre Trostpflaster und Klientelpolitik, nicht aber auf Vorsorge und Prävention.

Weniger Rindfleisch essen

Dabei schrumpfen gerade auch die Möglichkeiten der Land- und der Forstwirte rasend schnell, um auf den Wandel dessen zu reagieren, was ihre Existenzgrundlage ist. Der IPCC-Sonderbericht nimmt ihnen jede Illusion. Sie müssen sich umstellen: Weniger Fleisch – das ist eine der Kernbotschaften des Berichts, vor allem weniger Rindfleisch. Denn die Rinderzucht verursacht pro Kilogramm produzierten Proteins die meisten Emissionen der gesamten Landwirtschaft. Die hat ihre globalen Treibhausgasemissionen gerade auch wegen der ausufernden Fleischproduktion seit den sechziger Jahren verdoppelt.

Nicht der deutschen Debatte über einen höheren Mehrwertsteuersatz auf Fleisch wegen hat der IPCC den Fleischkonsum in den Vordergrund gerückt, sondern weil seine Berechnungen zeigen, warum Klimapolitik in den Köpfen entschieden wird. Nicht auszudenken jedenfalls, wenn die schnell wachsende Weltbevölkerung, wie zurzeit in Schwellenländern zu beobachten, auf die auch in gesundheitlicher Hinsicht desaströsen Konsumgewohnheiten in den Industrieländern einschwenken würde.