Kulturwesen mit Hirn und Verstand

D ie Agar-Kröte mag noch so expansiv und erfolgreich sein in ihrer Anpassung an die irdischen Verhältnisse, von einem Wirbeltier wird sie dabei zweifelsfrei übertroffen: Homo sapiens hat es, was evolutionäre Neuheiten angeht, zur Meisterschaft gebracht, und wie ihm das konkret gelungen sein könnte in den zurückliegenden Jahrmillionen, diese Frage ist längst aus der Sphäre der Theorie herausgetreten. Heute ist die Menschwerdung längst Gegenstand von Experimenten in der Petrischale – auch wenn es um das Edelste geht, was der Mensch für sich an evolutionären Innovationen in Anspruch nimmt: den Verstand.

Das Gehirn und seine Entwicklung interessieren die Anthropologen heute in der Tat mindestens genauso sehr wie die Fossilien, die in Höhlen oder im Untergrund entdeckt werden. Vor ein paar Jahren war ihnen dazu mit der parallelen Entwicklung von Gen- und Stammzelltechnik ein neues, wertvolles Instrument der Biomedizin an die Hand gegeben worden. Mit den im Labor beliebig programmierbaren Zellen können elementare Schritte der Hirnevolution nachempfunden werden.