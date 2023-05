Zehn Jahre ist es her, dass Joaquin Phoenix uns im Film „Her“ in seiner Rolle als Theodore Twombly einen möglicherweise realistischen Blick in die Zukunft eröffnete – als Nutzer eines intelligenten Betriebssystems, das als autonomer digitaler Strippenzieher nicht nur sein Leben organisierte, sondern ihn nebenbei mit der anziehenden Stimme Scarlett Johanssons emotional immer stärker an sich band. Zumindest um Ersteres mochte man ihn dabei beneidet haben. Denn ein digitaler Assistent, der in charmanter und vorausschauender Art alles organisiert, für das man selbst keine Zeit verschwenden möchte, wäre im Alltag fraglos eine enorme Erleichterung. Damals schien diese Vision so verlockend wie entfernt. Das ist heute anders.

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



Der neueste Hype im Feld der Künstlichen Intelligenz ist seit einigen Wochen die Entwicklung autonomer Agenten, basierend auf den GPT-Sprachmodellen des Unternehmens Open AI. Grundsätzlich sollen diese Ähnliches vollbringen wie das Betriebssystem „Samantha“ im Film „Her“: Man gibt ihnen einen komplexen Auftrag, und sie führen ihn selbständig aus. Beispielsweise könnte so ein Auftrag lauten: „Verhelfe meinem Twitteraccount zu mehr Followern“. Der Agent würde sich dann möglicherweise als Erstes followerstarke Accounts anschauen und Gründe für deren Erfolg ableiten. Im zweiten Schritt würde er dann praktikable Erfolgsstrategien auswählen, vielleicht süße Tierbilder zu posten, und diese Strategie für den eigenen Account umsetzen.