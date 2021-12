Im Westen von Australien : Forscher entdecken erstmals „echten“ Tausendfüßler

Endlich macht der Tausendfüßler seinem Namen alle Ehre: Wissenschaftler haben erstmals einen echten Tausendfüßler entdeckt – und der trägt sogar 1306 Beine mit sich herum. Damit schlägt die neue Kreatur mit der Bezeichnung Eumillipes persephone alle bisher durchgezählten Tausenfüßler um Längen, wie der Forscher Paul Marek von der Virginia Tech University der Nachrichtenagentur AFP sagte. Bislang hatten sogenannte Tausendfüßler in Wirklichkeit nur maximal 750 Füße vorweisen können.

Der neuartige, echte Tausendfüßler wurde laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie in einem Bohrloch in einer Bergbaugegend im Westen Australiens in 60 Metern Tiefe entdeckt. Seinen Namen erhielt er in Anlehnung an die griechische Göttin der Unterwelt, Persephone.

Nie zuvor wurde ein Lebewesen mit mehr Füßen angetroffen. Das Wesen, das einem Bindfaden ähnelt und weniger als zehn Zentimeter lang ist, hat einen kegelartigen Kopf mit „riesigen Fühlern“, wie es in der Studie heißt.

Der Eumillipes persephone hat keine Augen und ist farblos. Das ist typisch für Tiere, die ihr ganzes Leben tief unter der Erde verbringen. Seinen flexiblen Körper zieht er in die Länge, um noch schmaler zu werden und so in feinste Spalten zu kriechen. In diesen Ritzen helfen ihm seine vielen Beine beim Vorwärtskommen.

Hoffnungsschimmer für die Biodiversität

Der Insektenexperte Andre Nel zeigte sich beeindruckt von der Entdeckung. Derartige Insekten hätten in der Regel „verlängerte Beine“ und nicht „verlängerte Körper“, sagte er über die Studie, an der er nicht beteiligt war. Der Fund aus Australien sei ein Hoffnungsschimmer für die Biodiversität. Mini-Hohlräume seien ein kaum bekannter Lebensraum, erläuterte Nel. Dort würden oft neue Arten entdeckt.

Der Studie zufolge gehörten Tausendfüßler zu den frühesten atmenden Tieren der Erde. Einige ausgestorbene Arten wurden demnach über zwei Meter lang. Die Lebewesen spielen eine wichtige Rolle in den Ökosystemen, in denen sie leben, indem sie Geröll fressen und Nährstoffe wiederverwerten. Baby-Tausendfüßler schlüpfen mit nur vier Beinen, können aber bis ins Erwachsenenalter neue Körperteile mit neuen Beinen ausbilden.