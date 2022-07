Ziele für die Raumfahrt : Flucht ins All

Die Raumfahrt erlebt dieser Tage eine Renaissance – die Menschheit will zurück zum Mond und noch viel weiter. Gleichzeitig spielen geopolitische Spannungen auch im All eine immer größere Rolle. Das zeigt auch der Ausstieg der Russen aus der ISS.

Gründe für den Wunsch der Weltflucht gibt es derzeit viele. Krieg in Europa, eine nicht enden wollende Pandemie, immer häu­figeres Extremwetter bei fortschreitendem Klimawandel, Energiesorgen oder auch die aufziehende globale Hungerkrise. Wer da vor zwei Wo­chen die Bilder des James-Webb-Weltraumteleskops bewundert hat – diese friedlich wirkenden, farben­frohen Nebel, leuchtende Sterne und geheimnisvollen Galaxien –, der dürfte durchaus die Verlockung gespürt haben, sich hinauszuträumen in die Weiten des Alls. Nicht wenige tun das dieser Tage. An großen Visionen mangelt es nicht. Der kosmische Eroberungsgeist weht so stark wie lange nicht mehr. Und anders, als es über Jahrzehnte der Fall war, soll die Er­kundung des Alls nicht mehr nur durch wissenschaftliche Beobachtungsinstrumente und Sonden geschehen. Der Mensch selbst soll endlich auch wieder zum Entdecker ferner kos­mischer Regionen werden, nachdem die letzte astronautische Mondlandung 50 Jahre zurückliegt und er seitdem nicht weiter kam als bis zum „Außenposten der Menschheit“ in rund 400 Kilometer Höhe.

Die NASA etwa verfolgt auf Donald Trumps Initiative mit „Artemis“ ein ambitioniertes astronautisches Mondprogramm, das auch als Vorbereitung für Reisen zum Mars dienen soll. Am „Lunar Gateway“, einer geplanten Raumstation im Umlauf um den Mond, sind auch die europäischen, japanischen und kanadischen Partner beteiligt. Die ESA hat das Service­modul des Orion-Raumschiffs gebaut. Der erste unbemannte Artemis-Mondflug könnte bereits Ende August stattfinden. Langfristig soll all das als Vorbereitung für den Bau eines internationalen Mond-Basislagers dienen.

Eindrucksvolle Erfolge Chinas

Eine internationale Mondstation am lunaren Südpol plant auch China. Die Mission Chang’e 8, bei der unter anderem der 3-D-Druck von Bauteilen aus Mondgestein getestet werden soll, ist in Vorbereitung. Dass solche selbstbewussten Ankündigungen ernst zu nehmen sind, haben die eindrucksvollen und pünktlich erzielten Erfolge der chinesischen Raumfahrt in den vergangenen Jahren nahegelegt. So haben die Chinesen etwa nach ihrem 2011 von den Amerikanern be­wirkten Ausschluss aus der Interna­tionalen Raumstation ISS eine eigene Station errichtet, die derzeit um zwei Wissenschaftsmodule erweitert wird.

Auch in Russland werden neue Schwerlastraketen gebaut, während Indien ein eigenes Raumschiff entwickelt. Dazu kommen als Akteure private Unternehmen wie diejenigen der Weltraummilliardäre Elon Musk und Jeff Bezos, die ebenfalls den Mond als Ausgangspunkt für die weitere Er­schließung des Sonnensystems sehen. Beide entwickeln dafür ihre eigenen Schwerlastraketen und helfen außerdem der NASA bei der Mondlandung.

Woher aber kommt der momentane Zug ins All? Es ist wohl kaum der Wunsch, anderswo fern von irdischen Problemen etwas Besseres zu schaffen – auch wenn das „Wohl der Menschheit“ von allen Akteuren, auch von China, gern und in blumigen Worten beschworen wird. Im Vordergrund stehen nationales Prestige, Besetzung von Räumen und Sicherung von künftig womöglich entscheidenden Ressourcen. Das hat sich seit den historischen Phasen der irdischen Exploration nicht wesentlich geändert. Der Ukrainekrieg hat die nationale Konkurrenz und die Auslagerung geopolitischer Spannungen ins All noch einmal merklich gefördert.