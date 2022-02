Ausgestorbener Greifvogel : Einst der König im Vogelparadies

Neuseeland beherbergt eine einzigartige Vogelfauna. Bevor Polynesier dort eine neue Heimat fanden, waren im Binnenland außer ein paar Fledermäusen keinerlei Säugetiere unterwegs. Vögel hatten deshalb viele ökologische Nischen besetzt, in denen sich anderswo Säuger tummeln: Über den Waldboden zum Beispiel waren statt Mäusen winzige Sperlingsvögel gehuscht, und statt Huftieren hatten sich massige Moas über die Pflanzenwelt hergemacht.

Mehr Vogelarten als sonst auf der Erde hatten auf Neuseeland die Fähigkeit zu fliegen verloren. Da sie ihren Lebensraum nicht mit Raubtieren teilen mussten, brauchten sie keine kraftvollen Schwingen, um flugs entwischen zu können. Als dann im dreizehnten Jahrhundert die Vorfahren der Maori auf der entlegenen Inselgruppe Fuß fassten, waren nicht nur die Tage der Moas gezählt. Der Haastadler – das einzige einheimische Tier, das diesen imposanten Laufvögeln gefährlich werden konnte – ist ebenso rasch ausgestorben.

Jagd auf überdimensionale Beute

Was Wissenschaftler über den Haast­adler herausgefunden haben, beruht deshalb hauptsächlich auf den kompletten Skeletten und verstreuten Knochen, die bei Ausgrabungen zutage gekommen sind. Mit einem Körpergewicht von schätzungsweise bis zu 15 Kilogramm war dieser Greifvogel, wissenschaftlich Hieraaetus moorei genannt, deutlich größer als jeder andere Adler. Anhand von DNA aus fossilen Knochen entpuppten sich der von Nordafrika über Spanien und Griechenland bis in die Mongolei verbreitete Zwergadler (Hiera­aetus pennatus) und der in Australien heimische Kaninchenadler (Hieraaetus morphnoides) als nächste Verwandte. Beide Greifvögel werden bestenfalls so groß wie ein Mäusebussard.

Der molekulargenetische Stammbaum, den Biologen um Michael Bunce von der University of Oxford erstellt haben, lässt auf eine ungewöhnlich rasante Evolution der Körpergröße schließen: Anscheinend wurden die Vorfahren des Haastadlers in weniger als zwei Millionen Jahren so stattlich wie irgend möglich, ohne ihre Flugfähigkeit einzubüßen, wie die Forscher in „Plos Biology“ schreiben. Zwar blieb dieser neuseeländische Adler trotzdem kleiner als die kleinste Moa-Spezies. Doch selbst die größten Vertreter dieser Pflanzenfresser waren nicht sicher vor ihm. Das zeigen einschlägige Spuren an Beckenknochen eines Moas, dessen Gewicht auf bis zu vier Zentner geschätzt wird. Offensichtlich konnte der Haastadler mit seinen Krallen durch etwa fünf Zentimeter Haut- und Muskelgewebe dringen, um dann bis zu sechs Millimeter dicke Knochen zu durchbohren und zu zertrümmern.

Um zu erkunden, wie gut sich der Haast­adler auf überdimensionale Beute eingestellt hatte, nahmen Wissenschaftler um Anneke H. van Heteren von der Zoologischen Staatssammlung München die Krallen und den Schädel samt Schnabel genauer unter die Lupe. Welchen Kräften diese Skelettteile gewachsen waren, haben sie gemeinsam mit Kollegen aus Australien, den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Neuseeland untersucht. Dabei wählten sie die Finite-Elemente-Methode, ein numerisches Verfahren, das sich zur Modellierung komplex geformter Objekte eignet. Zum Vergleich wurden auch drei kleinere Adlerarten und zwei Geier-Spezies in die Studie einbezogen.

Krallen im XXL-Format

Wie van Heteren und Kollegen in den „Proceedings of the Royal Society B“ berichten, besaß der Haastadler typische Adlerkrallen, die enormer Belastung standhalten konnten. In ihrer Form glichen sie am ehesten den Krallen des nahe verwandten Kaninchenadlers, bei dem ursprünglich nur kleine Vögel, Säugetiere, Reptilien und Insekten auf dem Speiseplan standen. Als sich importierte Kaninchen in Australien rapide vermehrt hatten, entwickelte dieser zierliche Adler allerdings eine Vorliebe für diese neuen Beutetiere, die oft mehr wiegen als er selbst. Ähnlich geformte Krallen im XXL-Format dürften dem Haastadler erlaubt haben, beliebig große Moas in seinen tödlichen Griff zu bekommen.

Auch der Schnabel ist adlertypisch, taugt also für kraftvolles Zubeißen. Ansonsten gleicht der Schädel des Haast­adlers aber eher dem des Anden­kondors, der lieber die Eingeweide eines Kadavers verschlingt, als sich mit zäher Haut und Sehnen zu plagen. Anscheinend stürzte sich Hieraaetus moorei zwar nach Adlerart mit seinen krallenbewehrten Fängen auf lebende Beute, speiste dann jedoch eher im Stil eines Kondors. Da die Haut eines Vogels typischerweise nicht so reißfest ist wie die eines Säugetiers, fiel es dem Haastadler wahrscheinlich nicht schwer, sich Zugang zu den Muskeln und inneren Organen zu verschaffen. Ob er sich anschließend gezielt besondere Leckerbissen herausgepickt hat? Ein nackter Kopf, wie bei Geiern üblich, hätte sich dann als nützlich erwiesen. Dass Haastadler tatsächlich derart ausgestattet waren, lässt eine alte Felszeichnung auf Neuseelands Südinsel vermuten: Sie zeigt einen Greifvogel, dessen Körper dunkel gefärbt ist – der Kopf jedoch nicht.