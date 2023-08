Aktualisiert am

Blick unter das Eis in einen anderen Kosmos

Logbuch des Klimawandels (3) : Blick unter das Eis in einen anderen Kosmos

Auf der „Polarstern“ in die Arktis: Ein kurzes Rendezvous mit Polartouristen in der Arktis. Danach wird die grüne Unterseite des Eises mit Akribie unter die Lupe genommen.

Schließlich taucht es in der Ferne vor der Polarstern aus dem arktischen Nebel auf: das Luxus-Kreuzfahrtschiff Commandant Charcot. Wenig später dröhnen zur Begrüßung die Schiffshörner der beiden Eisbrecher. Eine Delegation inklusive Kapitän Stefan Schwarze und Expeditionsleiterin Antje Boetius setzt zur Commandant Charcot über, für eine Besichtigung des Schiffes und einen Vortrag über die Forschung auf der Polarstern.

Bereits zu Beginn der Expedition, während eines kurzen Zwischenstopps vor Spitzbergen, hatten beide Schiffe in Sichtweise zueinander gelegen. Auf dem Weg zum Nordpol hat die Commandant Charcot uns auf Höhe des 85. Breitengrads, nördlich des russischen Archipels Franz-Josef-Land, schließlich eingeholt. Das eistaugliche Kreuzfahrtschiff bietet seit zwei Jahren exklusive Reisen in die entlegensten Regionen der Polarmeere an. Durch den Rückgang des Meereises ist vor allem der Arktische Ozean leichter zugänglich. Polartourismus boomt. Die Commandant Charcot wirbt mit Nachhaltigkeit im Luxussegment, das Schiff verfügt über einen Hybridantrieb und kann mit Flüssiggas und – zumindest für einige Stunden – mit Batteriestrom fahren. Ab gut 30.000 Euro bringt sie zahlungskräftige Gäste im Sommer zum nördlichsten Punkt der Erde.