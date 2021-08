Atypische Covid-Symptome : Das Virus und die Verwirrtheit der Opfer

Mehr als jeder sechste Corona-Infizierte ist über 65 Jahre alt, und acht von zehn Todesfällen betreffen ältere Menschen. Eine umfangreiche neue Studie aus New York in den Journals of Gerontology legt nun nahe, dass sich die Ausbreitung des Virus und möglicherweise auch der eine oder andere Todesfall in dieser Altersgruppe vermeiden lassen könnte. Und zwar indem mehr auf atypische Krankheitszeichen geachtet wird, mit denen sich Covid-19 im Alter oftmals äußert.

Das Team um Liron Sinvani, Chefgeriaterin in den Feinstein Institutes for Medical Research in New York, analysierte Daten der elektronischen Krankenakten von 4961 Patienten zwischen 65 und 107 Jahren, die wegen Covid-19 stationär aufgenommen worden waren. Zwar äußerte sich die Infektion oft mit typischen Symptomen, und jeder zweite Patient litt unter Kurzatmigkeit, jeder dritte unter Fieber und Schüttelfrost und jeder vierte unter Husten. Doch 806 Patienten – das war jeder sechste – zeigte nur atypische Symptome. Als atypisch galten generell Anzeichen für einen Funktionsverlust des Körpers sowie Anzeichen für eine plötzlich geänderte geistige Verfassung. Die betreffenden Patienten stürzten und verletzten sich, ihnen wurde schwindelig und sie fielen in Ohnmacht, sie nahmen abrupt Gewicht ab, klagten dazu über übermäßige Müdigkeit und ein generelles Krankheitsgefühl. Möglich war aber auch, dass die Betroffenen plötzlich verwirrt waren, unruhig, vergesslich, lethargisch oder ungewöhnlich schläfrig.