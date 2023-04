Rekorde liefert die Astronomie häufig – nicht immer halten die Meldungen, was sie versprechen. Doch das, was da am 9. Oktober 2022 am Himmel aufblitzte, war tatsächlich außergewöhnlich: „Der Gammastrahlenblitz GRB 221009A war wahrscheinlich der hellste Ausbruch von Röntgen- und Gammastrahlenenergie seit Beginn der menschlichen Zivilisation“, meint Eric Burns von der Louisiana State University in den USA.

So intensiv war er, dass er die Instrumente der routinemäßig nach Gammablitzen Ausschau haltenden Satelliten kurzzeitig blendete. Mit gesättigten Sensoren gelang es den Forschern nicht sogleich, die Energie des Rekordausbruches zu bestimmen. Nun jedoch präsentierten sie ihre Ergebnisse auf einer Tagung der American Astronomical Society auf Hawaii sowie in elf Aufsätzen in der Fachzeitschrift „The Astrophysical Journal Letters“.