S eit Ende Juli drängen sich am Strand nahe der Stadt Point Lay im Norden Alaskas wieder Walrosse. Fast jeden Sommer kommen die Meeressäuger hier in Scharen zusammen, 50000 Tiere wurden schon gesichtet. Solche Massenversammlungen gibt es auch an anderen Stränden rings um den Arktischen Ozean. Sie sind eine Folge des Klimawandels – und für die majestätischen Tiere extrem gefährlich.

So zeigt die im Auftrag von Netflix produzierte Doku-Serie „Unser Planet“ die weltgrößte Walross-Versammlung an der Nordostküste Russlands; rund hunderttausend Walrosse haben sich an den Strand geschleppt. „Sie tun es nicht freiwillig, sondern aus Verzweiflung“, kommentiert der Sprecher David Attenborough, im Hintergrund. Walrosse ruhen sich zwischen ihren Tauchgängen eigentlich auf dem Meereis aus. Seit die Eisflächen schwinden, können sich die Tiere nur an Land zurückziehen. So werden sie von ihren Artgenossen auch auf hohe Klippen gedrängt. Walrosse sind aber kurzsichtig: Sie können den Höhenunterschied zwischen der Klippe und dem Meer nicht wahrnehmen. In der Dokumentation ist zu sehen, wie ein Tier bei dem Versuch, wieder ins Wasser zu gelangen, achtzig Meter in die Tiefe stürzt. Viele Walrosse landen so schwer verletzt oder tot am Strand, zwischen ihren bereits verendeten Artgenossen.



Häufiger noch als bei Stürzen von Klippen kommen Walrosse an den belagerten Stränden ums Leben. Bei einer Massenpanik werden die tonnenschweren Tiere zu einer Gefahr für sich selbst und quetschen sich oft gegenseitig zu Tode. Die lokale Bevölkerung in den arktischen Küstengebieten versucht deshalb seit einigen Jahren, die Meeressäuger bei ihren Ansammlungen vor störenden Einflüssen wie Flugzeugen zu schützen, damit die Tiere nicht aufgeschreckt werden. So sollen Todesfälle verhindert werden.