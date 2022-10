Paläontologie : Die kleinen Juwelen der Grube Messel

Im versteinerten Schlamm eines einstigen Sees in Südhessen fand man schon weltberühmte Großfossilien. Aber auch die, für die man eine Lupe braucht, haben es zuweilen in sich. Ein Grabungsbesuch.

Sehen sie es?“ Nein, der Besucher sieht nichts. Dabei hat ihm Sonja Wedmann zusammen mit dem Schieferstückchen eine Lupe in die Hand gedrückt, so eine kleine, mit aufklappbarer Metallfassung, wie sie Juweliere verwenden. Der Schiefer fühlt sich speckig an und ist von schwarzgrauer Farbe, aber in der Draufsicht auf die Spaltfläche offenbar strukturlos, daran scheint auch die Lupe nichts zu ändern. „Wenn man den Abstand richtig trifft, sieht man diese orangen Staubbeutelchen“, sagt Wedmann.

Die Leiterin der Außenstelle Messel des Senckenberg-Instituts und Expertin für vorzeitliche Insekten muss wirklich Adleraugen haben, denkt sich der Besucher. Doch dann stellt sich heraus, dass er sich selbst in der Sonne steht. Richtig ins Licht gehalten, leuchtet die winzige Struktur im Stein plötzlich auf. Dann zeigt sich drum herum auch etwas Braunes sowie ein winziger Stiel. Eine Blüte.