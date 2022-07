Massengräber in Mayapán : Wie Dürren zum Untergang der Maya beitrugen

In der Stadt Mayapán lebten einst 20.000 Menschen. Das Zentrum der postklassischen Maya endete in einem Gemetzel. Befunde legen nahe, dass es einen Zusammenhang mit Trockenperioden gab.

An der Nordtreppe der Pyramide mit dem Tempel des Gottes K'uk'ulkan lagen neun Leichen, sieben von ihnen Kinder. Die Archäologen fanden ihre Schädel und abgetrennten Gliedmaßen unter Gebäudetrümmern. Sie starben zwischen 1440 und 1460 gewaltsam und waren laut Analysen ihrer mitochondrialen DNA alle über die Mutterlinie miteinander verwandt. Vermutlich waren sie Angehörige des Hauses Cocom, der herrschenden Familie Mayapáns.

Mit bis zu 20.000 Einwohnern und einer mehr als neun Kilometer langen Stadtmauer war Mayapán das letzte große Zentrum der postklassischen Maya-Kultur. Diese hatten sich auf der Halbinsel Yucatán im Südosten des heutigen Mexiko etabliert, nachdem um das Jahr 900 nach Christus die weiter südlich blühende klassische Maya-Kultur untergegangen war. Die Postklassik überdauerte bis zur Ankunft der Spanier mehr als 60 Jahre nach dem Fall Mayapáns, allerdings nicht mehr in solcher zentralistischer Macht- und Prachtentfaltung. Dieser könnte eine Serie von Dürreperioden ein gewalttätiges Ende bereitet haben.

Das legen Befunde nahe, die der Anthropologe Douglas Kennett von der University of California in Santa Barbara und Mitautoren nun in „Nature Communications“ veröffentlicht haben. Die Anthropologen, Archäologen und Geowissenschaftler hatten insgesamt 205 menschliche Skelette aus Bestattungen und Massengräbern in Mayapán untersucht und datiert sowie anhand mehrerer Indikatoren die klimatischen Verhältnisse rekonstruiert – alles für die Jahre zwischen 1100, bevor Mayapán zum Zentrum aufstieg, und 1500.

Opfer innerer Unruhen

Demnach waren von den nach dem Jahr 1400 in der Stadt bestatteten Menschen mehr als die Hälfte Opfer innerer Unruhen geworden, die etwa 1420 eingesetzt haben müssen und zwischen 1440 und 1460 ihren Höhepunkt erreichten, während die Einwohnerzahl schon hundert Jahre früher zu schwinden begonnen hatte – und es immer weniger regnete. „Die Resultate zeigen“, schreiben die Autoren, „dass sowohl trockeneres Klima als auch Bevölkerungsschwund oder Abwanderung gegen Ende der Besiedlung Mayapáns mit einem dramatischen Zuwachs an inneren Konflikten einherging“. Schließlich mündete ein auch in schriftlichen Quellen der frühen Kolonialzeit erwähnte Aufstand der rivalisierenden Adelsfamilie der Xiu gegen die Cocom in einem Massaker und dem Ende von Staat und Stadt.

Nun war Untergang durch Klimawandel bereits im Blick auf die klassischen Maya eine beliebte Hypothese gewesen – nicht zufällig, seit die aktuelle globale Erwärmung zum politischen und medialen Dauerthema wurde. Doch inzwischen sieht es hier eher nach einer gewissermaßen umgekehrten Kausalität aus: Infolge eines Dauerkonfliktes zwischen den beiden Großmächten Tikal und Calakmul brach das politische System zusammen, was eine Vernachlässigung der Bewässerungsinfrastruktur nach sich zog. Erst dadurch wurden Trockenphasen für die klassischen Maya zum existenziellen Problem.

Klimawandel und die Frage nach Henne und Ei

Das Ende der imperialen Postklassik lasse sich so aber nicht erklären, sagt Douglas Kennett. „Mayapán war nicht an einem Ort, an dem man Systeme zum Wassermanagement einsetzen konnte. Die Bauern, welche die Stadt ernährten, waren daher immer auf den Regen angewiesen.“ Doch dessen Ausbleiben allein stürzte im alten Amerika noch keinen funktionierenden Staat. So brachten die Dürren zwischen 1440 und 1460 auch über das Aztekenreich in Zentralmexiko eine schlimme Hungersnot, ohne es unter seinem Herrscher Motēuczōma I. auch nur an der Expansion zu hindern.

Tatsächlich sieht der Maya-Experte Nikolai Grube von der Universität Bonn auch nach Kennetts Befunden Mayapán nur mittelbar als ein Dürreopfer. „Grundsätzlich stellt sich in dem Artikel die Frage nach dem Huhn und dem Ei“, sagt er. „Ein ohnehin schon kränkelndes politisches System hat möglicherweise keine innovativen Antworten auf die Trockenperioden geben können.“ Tatsächlich finden sich sowohl in historischen Quellen als auch in den Befunden vor Ort Hinweise auf Kämpfe zwischen konkurrierenden Adelshäusern, lange bevor ein Trend zur Trockenheit einsetzte. „Diese Tatsachen haben wohl dazu beigetragen, dass Mayapán besonders vulnerabel war“, sagt Grube. „Ich sehe hier das Klima und ausbleibende Niederschläge eher als einen verstärkenden Faktor denn als Ursache für den Niedergang der Stadt an.“