In der Altsteinzeit machten Menschen möglicherweise nicht nur auf Tiere Jagd. Bild: Picture Alliance

Sehr lange stehen wir noch nicht an der Spitze der Nahrungskette. Als unsere Vorfahren und deren taxonomische Verwandten noch jagend und sammelnd durch Tundren und Savannen streiften, dürften sie nicht selten selbst zur Beute von Wildtieren geworden sein. Möglicherweise war das sogar eine der häufigsten Todesursachen unter Vor- und Frühmenschen, die ihre Kindheit überlebt hatten.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Doch bei aller Plausibilität dieser Vorstellung ist die paläoanthropologische Evidenz dafür gering. Aus der Zeit vor sechs Millionen bis 50.000 Jahren – also etwa der Zeit, als Hominiden möglicherweise bereits begonnen hatten, aufrecht auf zwei Beinen zu laufen, aber offenbar noch keine Bilder an Höhlenwände malten – gibt es ganze 17 Funde von Hominidenknochen mit tierischen Bisspuren. Und auch da ist nicht immer klar, ob das Tier da nicht erst post mortem zugegriffen hat, so etwa im Fall des Zahnabdrucks im Becken von „Lucy“, der berühmten Australopithecus-Dame aus Äthiopien.