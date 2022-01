Frühbronzezeit : Saufen wie die Sumerer

Rekonstruierte Nutzung der Röhren aus dem Maikop-Kurgan als Trinkhalme. aus: „Party like a Sumerian: reinterpreting the ‘sceptres’ from the Maikop kurgan“ by Viktor Trifonov, Denis Petrov & Larisa Savelieva Antiquity 19 January 2022, https://doi.org/10.15184/aqy.2021.22. Bild: Viktor Trifonov

Im Jahre 1897 gruben Archäologen um Nikolai Veselovsky von der Universität in Sankt Petersburg nahe der kleinen südrussischen Stadt Maikop einen riesigen frühbronzezeitlichen Grabhügel aus, einen sogenannten Kurgan. Das Monument war mit ursprünglich elf Metern Höhe und seinen unberaubten, reich ausgestatteten Grabkammern derart prominent, dass es der zugehörigen Kultur den Namen gab: Die Maikop-Kultur – zuweilen auch „Maykop“ transkribiert – blühte zwischen etwa 3700 und 3000 vor Christus im nordwestlichen Kaukasus und dessen nördlichem Vorland. Unter den Schätzen und Geräten, die dem Grabherren des Kurgan von Maikop, vielleicht ein Priesterkönig, zwischen 3700 und 3100 vor Christus mit ins Jenseits gegeben worden waren, befanden sich auch acht etwa 1,12 Meter lange dünne Röhren aus Silber und teilweise auch aus Gold, von denen vier mit aufsteckbaren ebenfalls edelmetallenen Figürchen in der Form von Stieren versehen waren. Alle acht enden an einer Seite in silbernen Spitzen mit einem durchbrochenen Design. Worum handelt es sich da?

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Veselovsky, der die Schätze aus Maikop umgehend in die Petersburger Eremitage brachte und der Zarenfamilie vorführte, interpretierte die Röhren als „Zepter“, da sie direkt rechts neben dem Skelett des mutmaßlichen Priesterkönigs lagen. Andere Forscher hielten sie für die Überreste eines prunkvollen Zeltes oder eines Baldachins, den man während des Trauerzuges zum Kurgan über den verstorbenen Herrscher gehalten habe. Wieder andere vermuteten, die Röhren könnten, vielleicht im Bündel, ein Ritualinstrument gebildet haben und fühlten sich durch die durchbohrten Stierfigürchen an den sumerischen Mythos vom Himmelsstier erinnert.

Nun hat Viktor Trifonov vom Institut für Geschichte und materielle Kultur der russischen Akademie der Wissenschaften zusammen mit zwei Kollegen in einem Artikel für die britischen Fachzeitschrift „Antiquity“ eine ganz neue Deutung vorgelegt. Sie weist noch sehr viel deutlicher zu den Sumerern, die 1700 Kilometer weiter südlich im unteren Mesopotamien lebten, im der Gegend des heutigen Südirak. Sie waren eine in Stadtstaaten organisierte frühe Hochkultur, deren erste Blütezeit sich mit der Ära der Maikop-Kultur überschnitt und deren Angehörige Getränkezubereitungen aus vergorener Gerste sehr zuneigt waren.

„Ein übliches sumerisches Utensil zum Konsum von Bier war eine Röhre aus langem Pflanzenrohr“, schreiben Trifonov und Kollegen in ihrer Veröffentlichung. „Es erlaubte dem Nutzer im Sitzen oder sogar im Stehen aus einem großen, auf einem niedrigen Sockel abgestellten Krug zu trinken“. Und wie bildliche Darstellungen zeigen, geschah das zuweilen – oder vielleicht sogar in der Regel – gemeinschaftlich, was man sich dann wohl ähnlich vorzustellen hat wie das Eimersaufen am Ballermann, wenn vielleicht auch etwas gesitteter, zumal bei Gelegenheiten, bei denen mit Goldfolie umwickelte Trinkhalme zum Einsatz kamen, wie man sie im Grab der sumerischen Königin Puabi in der königlichen Nekropole zu Ur fand.

Die Trinkrohre hatten aber offenbar nicht nur den Zweck, den Bierkonsum aus großen und daher schwer handhabbaren Gefäßen zu ermöglichen. Ihre Enden konnten auch v-förmig eingeschnitten und zusammengebunden werden. Damit drang die Flüssigkeit nur noch durch Schlitze in das Rohr und die durch die damaligen Brauverfahren nur schlecht vermeidbaren Feststoffe im Bier wurden zurückgehalten. Es waren aber auch aufsteckbare Tüllen aus durchlöchertem Kupfer üblich, die ebenfalls als Siebe dienten. Solche wurde etwa in den Resten des sumerischen Stadt Eschnunna gefunden, dem heutigen Tell Asmar im Zentralirak,