Pompejanisches Mosaik : Wenn der Stürmende den Fahrenden hält

Die Kopie eines verlorenen Denkmals gibt noch immer Rätsel auf: Das Alexandermosaik in Neapel sollte man eigentlich Seleukosmosaik nennen. Denn dem wehrlosen Alexander eilt General Seleukos tapfer per Fuß zu Hilfe.

Donald Trump hat sich zum Vorbild seiner Stirnlocke offenbar das Bildnis des siegreichen Alexanders des Großen aus dem berühmten pompejanischen Mosaik in Neapel genommen. Zum Unterschied ist sein Haar allerdings blond im Gegensatz zu Alexanders dunkel melierter Haarfarbe.

Doch ist Alexander wirklich siegreich? Der Helm wurde ihm vom Kopf geschlagen und ist zu Boden gerollt. Seine Gesichtszüge drücken Entsetzen aus. Die Brauen sind zusammengezogen, seine Augen weit aufgerissen. Ein Perser auf steigendem Streitross, der sich dem Angriff der Makedonen entgegengeworfen hatte, hebt das Schwert. Alexander konnte sein eigenes, um die Hüfte gegürtetes Schwert nicht ziehen. Denn mit der Rechten schwingt er die fünf Meter lange Lanze, die Sarisse, eine makedonische Siegeswaffe. Er wollte sie gegen den hoch auf dem Streitwagen stehenden Großkönig Dareios richten. Doch ein weiterer Perser zu Pferd, der sich ihm entgegenwarf, hatte die Lanze in der Luft ergriffen und die Spitze, als er mit seinem in die Seite getroffenen Pferd zu Boden sinkt, in den eigenen Körper gelenkt. Sie fährt an der Hüfte wieder aus dem Leib heraus und wird im nächsten Augenblick unter dem Druck des Sturzes in mehrere Stücke zerbrechen.