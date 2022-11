Geheimnisvoller Pharao : Mit 57 Umzugskisten ins Jenseits

Nach dieser Konferenz wissen wir weniger über Tutanchamun als vorher: Seine Mutter ist gar nicht seine Mutter, seine Objekte wurden nicht für ihn hergestellt, und sein Grab ist auch nicht seins.“

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

So leitete Marc Gabolde, Professor für Ägyptologie an der Universität von Montpellier am 6. November den letzten wissenschaftlichen Vortrag auf einer zweitägigen Fachtagung in einem Hotelsaal hoch über dem Nilufer im oberägyptischen Luxor ein. Anlass war der hundertste Jahrestag eines Jahrhundertfundes: der Entdeckung des Grabes des Tutanchamun durch den britischen Archäologen Howard Carter am 4. November 1922. Den Tag selbst feierten die ägyptischen Gastgeber mit der Eröffnung des als Museum wiederhergerichteten Hauses Carters unweit des Tals der Könige. Und am Abend lud man zu einem Galadinner pharaonischen Ausmaßes in den Luxor-Tempel: Über dessen knallbunt angestrahlten Pylon tanzten Laserstrahlen, und darunter gab ein Live-Orchester unter anderem Puccini: „Nessun dorma“ – da schlafe keiner.