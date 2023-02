Stämmige Statur, fliehende Stirn und ausgeprägte Knochenwülste über den Augen: Mit diesem Steckbrief entspricht der Neandertaler nicht gerade unserem Schönheitsideal. Doch zunehmend verflüchtigt sich das Vorurteil, dass diese wissenschaftlich Homo neanderthalensis genannte Menschen-Spezies etwas dümmlich gewesen sei. Immerhin war der Neandertaler den vielfältigen Herausforderungen des Eiszeitalters gewachsen, archäologische Funde bezeugen, dass er ein kundiger Jäger war. So stellte er in den Kaltzeiten zum Beispiel Rentieren und Wildpferden nach, in wärmeren Phasen Hirschen und Auerochsen.

Ob der Europäische Waldelefant (Palaeoloxodon antiquus) – hierzulande nur im beinahe mediterranen Ambiente der Warmzeiten heimisch – ebenfalls zum üblichen Beutespektrum zählte, war bislang umstritten. Vereinzelt wurden in der Nähe von Elefantenskeletten zwar Werkzeuge aus Feuerstein gefunden. Aber womöglich hatten die Neandertaler das Tier gar nicht selbst erlegt, sondern sich bloß von einem tot aufgefundenen Elefanten ein paar Fleischportionen abgeschnitten. Schließlich konnte der Europäische Waldelefant eine Schulterhöhe von vier Metern erreichen. Damit war er das imposanteste Säugetier, das während des Eiszeitalters an Land umherstreifte. Bis zu 13 Tonnen schwer, kam er etwa doppelt so massig daher wie der Afrikanische Elefant, heutzutage das gewichtigste Landtier.

Fossilfunde aus dem Tagebau

Kürzlich aber konnte eine deutsch-niederländische Forschergruppe nachweisen, dass Neandertaler vor rund 125.000 Jahren solche Giganten tatsächlich regelmäßig gejagt und ausgeschlachtet hatten. Die untersuchten Fossilfunde stammen aus dem ehemaligen Braunkohle-Tagebau Mücheln, etwa zehn Kilometer südlich von Halle: Während sich die Gletscher der Saale-Kaltzeit zurückzogen, waren dort Seen entstanden, in denen sich Sedimente ablagern konnten. Als die nächste Kaltzeit begann, wurde das Klima wieder trockener. Nun konnte der Wind viel Staub aufwirbeln, der die einstige Seenlandschaft rasch zudeckte. Unter dieser Löss-Schicht sind fossile Überreste aus der etwa 10.000 Jahre langen Eem-Warmzeit (vor etwa 126.000 bis 116.000 Jahren) bestens erhalten geblieben.

In dem Braunkohle-Tagebau stießen Archäologen mehrfach auf Spuren, die Neandertaler am Ufer von Seen hinterlassen haben. Neben Holzkohle und bearbeitetem Feuerstein fanden sich große Mengen Knochen, hauptsächlich von Pferden, Hirschen und Rinderartigen. Noch während Braunkohle abgebaggert wurde, kamen auch die Überreste zahlreicher Europäischer Waldelefanten zum Vorschein, teils in Form von nahezu vollständen Skeletten, teils als Ensembles von Knochen eines Tiers oder mehrerer. Dabei fiel auf, dass es sich überwiegend um männliche und mit mehr als 20 Jahren recht alte Exemplare gehandelt hatte. Etwa 40 Prozent waren mehr als 40 Jahre, einige sogar mehr als 50 alt geworden.