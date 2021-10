Im Jahr 1502 (...) trat Motecuhzoma die Nachfolge der Herrschaft von Mexiko an. Zu der Zeit, als er die Nachfolge antrat, war Mexiko zu großer Majestät und Autorität aufgestiegen, und nachdem er die Nachfolge angetreten hatte, brachte er durch seine große Ernsthaftigkeit und Bedeutsamkeit den Staat und die Herrschaft von Mexiko ex­trem weiter voran als seine Vorgänger.“ So beginnt ein Text in etwas altertümlichem Spanisch, der den Inhalt der Hieroglyphen auf einer reich bebilderten aztekischen Buchseite wiedergibt – fast als handele es sich um eine zweisprachige Ausgabe.

In gewisser Weise trifft das sogar zu. Es ist eine Seite des Codex Mendoza, einer thematisch in drei Teile gegliederten Handschrift auf 71 Blättern, die in den 1540-er Jahren wahrscheinlich in Tlatelolco entstand, das im Norden an die heute von Mexico City überwucherte einstige Aztekenhauptstadt Tenochtitlan angrenzte.

Viele der Bilder aus dem Codex Mendoza sind berühmt, etwa das erste, das die Gründung Tenochtitlans im Jahr 1324 zum Thema hat: Ein Adler auf einem über einem Stein wachsenden Feigenkaktus zeigt einer Gruppe aztekischer Würdenträger den Ort ihrer neuen Heimat.