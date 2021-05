Bülow erklärt den Neuen das Statut von Midtdetekt: Suchen nur mit Genehmigung des Grundstücksbesitzers, nie tiefer Graben als die Pflugschicht, Grabfunde und Schätze sofort den zuständigen Museen melden, wie es das Gesetz vorsieht, und ja nicht selbst ausheben, lauten drei der zwölf Punkte. Wer sich nicht daran hält, fliegt aus dem Verein. Außerdem führt Bülow Neulinge in das Einmaleins der Detektortechnik ein, selbst wenn es nur für eine Reportage ist – vom Acker neben der Kirche in Alt-Rye. Ein kleiner, leichter Spaten in die eine Hand, in die andere ein Detektor, der je nach Modell zwischen einem und zweieinhalb Kilo wiegen kann. Was bei erfahrenen Sondengängern aussieht, als würden sie leichtfüßig mit Krückstock tanzen, ziept nach wenigen Minuten in der Schulter. „Mehr aus dem Ellenbogen heraus“, weist Bülow an. Die Spule am Ende der Stange im gleichmäßigen Abstand zu Erde halten, nicht zu weit oder schnell schwenken – gar nicht so einfach. Und das Gepiepe des Geräts ist eine Sprache, die man verstehen lernen muss. So verrät die Tonlänge nicht nur, wie nahe die Spule einem metallischen Gegenstand ist: Die Art des Tones – klar oder verwaschen, hoch oder tief – kann nebst der Anzeige im Display bereits Auskunft über Tiefe, Beschaffenheit oder Material des Fundstücks geben.

Die Detektoren haben allerdings Schwierigkeiten, Gold von Aluminium zu unterscheiden. Eine weggeworfene Coladose am Wegesrand kann Sondengänger dann noch Jahre später zum Grummeln bringen. Auch an diesem Sonntag findet sich in Alt-Rye vor allem Schrott. Schlechte Stimmung kommt trotzdem nicht auf. Auch nicht, als jedem Kälte und Nieselregen in die Knochen kriechen, bevor sich alle nach gut zwei Stunden Suche auf dem Parkplatz neben der Kirche zur Pause versammeln. Erzieher Tony Bülow macht seinen zur mobilen Werkstatt umgebauten Kofferraum auf und schiebt die Kabel, Werkzeuge und Batterien beiseite, denn auch die Sondengänger haben ihre Rituale. „Unser Sportprogramm“, sagt Bauunternehmer Michael Heldelund und zückt mit breitem Grinsen die Mitgliedskarte von einer großen Fitness-Kette. Damit schneidet er gleich große Stücke aus einem Kuchen in Bülows Kofferraum.