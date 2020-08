Zwar zeigen längst nicht alle Szenen Kampfhandlungen und einige noch nicht einmal Bewaffnete. Dennoch hat der französische Althistoriker Gilbert Picard das Reliefband einmal als „das neben Caesars Werk vollständigste antike Dokument über die römische Armee, das wir besitzen“, bezeichnet. Tatsächlich hat Trajan, wie schon Julius Caesar anderthalb Jahrhunderte zuvor in Gallien, einen eigenen Bericht über seine Dakerkriege verfasst. Trajans „Commentarii de bellis Dacicis“ sind leider nicht erhalten geblieben, doch dem Archäologen Alexandre Simon Stefan zufolge, einem Experten für die Beziehungen Roms zu den Dakern, folgte der Schöpfer des Säulenfrieses wahrscheinlich dem Kriegstagebuch seines kaiserlichen Auftraggebers.



Die Militaria in der Darstellung waren auch einer der Gründe, warum sich Napoleon III., Kaiser der Franzosen von 1852 bis 1870, sich für die Säule interessierte. Einerseits war er familiär vorbelastet, seinen Onkel Napoleon I. Bonaparte hatte die Trajanssäule zur 1810 errichteten „Colonne de la Grande Armée“ auf der Pariser Place Vendôme inspiriert. Andererseits hatte er selbst ein ausgesprochenes Faible fürs Altertum. Die Säule war für ihn vor allem eine historische Quelle über die militärische Ausrüstung der Römer. Im Jahr 1861 beauftragte er Mitarbeiter der vatikanischen Museen damit, Abgüsse des gesamten Frieses anzufertigen. Zudem begeisterte sich Napoleon für die damals brandneue Technik der Photographie. Kaum waren die 455 Abgussblöcke aus Rom eingetroffen, ließ der Monarch sie nach allen Regeln der Kunst ablichten. Die Negative schlummerten fortan im Magazin des Musée d’Archéologie Nationale in Saint-Germain-en-Laye bei Paris. Vor wenigen Jahren wurden die Aufnahmen, digital freigestellt und zu Bildtafeln zusammengesetzt, in einem opulenten Buch publiziert. Darin laufen sie über breite Doppelseiten, so dass sich längere Kompositionseinheiten ohne Umblättern überblicken lassen. Ausführlich eingeleitet und kommentiert wurde das Ganze von Alexandre Simon Stefan. Eine deutsche Ausgabe des Werks kam unlängst bei Philipp von Zabern heraus.

Nun ist das nicht der erste Bildband zur Trajanssäule, und man fragt sich vielleicht, warum man sich im Zeitalter der Multi-Megapixel-Kameras noch 158 Jahre alte Lichtbilder anschauen soll. Doch sind es Aufnahmen von etwas, das seither gelitten hat. „Die wenige Monate nach dem Abguss und kurz nach der Ankunft der Repliken in Paris angefertigten Glasplattennegative aus dem Second Empire sind unersetzlich“, schreibt Alexandre Stefan in seiner Publikation. „Denn sie geben heute am genauesten den Zustand der Reliefs der Trajanssäule in der Zeit um 1861/1862 wieder, kurz bevor Rom als Hauptstadt des vereinigten Königreichs Italien zur Metropole aufstieg und in der Folge unweigerlich auch die Umweltverschmutzung zunahm.“ Auch die Abgüsse, die heute in Rom im Museo della Civilità Romana oder im Nationalmuseum für die Geschichte Rumäniens in Bukarest zu sehen sind, können den Fries nicht mehr in einem derart guten Zustand zeigen.

Natürlich hatten Wetter und Vandalismus schon vorher an den Figuren genagt. Hervorstehende Köpfe und Arme brachen ab; die Hände des nach Stefans Zählung insgesamt sechzigmal dargestellten Trajan traf es besonders oft, da sie zur Hervorhebung häufiger hinterschnitten sind. Von den dargestellten Legionären und Auxiliarsoldaten dürfte so mancher ein bronzenes Pilum in der Hand gehalten haben und der eine oder andere Gegner eine Falx, den gefürchteten dakischen Krummsäbel, der an der konkaven Seite geschliffen war und derart verheerende Verletzungen verursachen konnte, dass die Römer ihre Panzerungen eigens für die Dakienfeldzüge verstärkten. Die Metallapplikationen waren jedoch das Erste, was man dem Monument entriss, als Rom für einige Jahrhunderte zum Kuhdorf verkam. Die bronzenen und bleiernen Verklammerungen der Säulentrommeln waren das nächste Ziel. Um daran zu gelangen, schlug man brutal Löcher in einige der Marmorszenen. Damit war aber im Mittelalter Schluss: Vom 12. Jahrhundert an stand das Monument unter dem Schutz der Behörden. Papst Sixtus V. ließ im Jahr 1587 sogar wieder eine Bronzestatue auf die Säule setzen, denn die des Römerkaisers war natürlich auch irgendwann verschwunden. Die neue Figur stellte allerdings nicht mehr Trajan dar, sondern den heiligen Petrus.