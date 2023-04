Alte Freunde: Häuptling Arvol Looking Horse von der Great Sioux Nation grüßt ein Kutschenpferd in New Yorker Central Park. Bild: REUTERS

In Westernfilmen reiten die Sioux oder Shoshonen hoch zu Ross durch die Prärie, jagen Büffel oder umzingeln eine Wagenburg, bis die Kavallerie zu Hilfe kommt. Doch auch in der historischen Realität waren viele der Stämme, auf welche europäische Siedler im nordamerikanischen Westen stießen, Reitervölker. Pferde waren damals bereits traditioneller und integraler Bestandteil ihrer Kultur. Heutige Angehörige der Lakota etwa erzählen, ihre Vorfahren hätten ihre Pferde nicht im Sinne einer Zuchtwahl domestiziert und sie sogar als einen eigenes Volk, eine eigene „Nation“, betrachtet.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Doch woher hatten die Indianer ihre Pferde? Zwar traten die Unpaarhufer der Gattung Equus vor mehr als vier Millionen Jahren zuerst in Nordamerika auf und verbreiteten sich erst von dort aus weiter nach Eurasien. Nach allem, was man aber weiß, starben die Tiere in Amerika nach dem Ende der jüngsten Eiszeit aus – zusammen mit rund vierzig anderen Arten großer Säugetiere, vom Säbelzahntiger bis zum Mammut. Die ersten Menschen auf dem Kontinent begegneten ihnen aber noch. Die Jäger und Sammler, die vor spätestens 14.000 Jahren über die Beringstraße nach Nordamerika vordrangen, jagten Pferde und stellten aus ihren Knochen Werkzeuge her. Die jüngsten Fossilien angestammter nordamerikanischer Pferde sind zwar erst fünftausend Jahre alt, wurden allerdings hoch im arktischen Norden des Kontinents gefunden.

Waren es Nachfahren der Eiszeitpferde?

Die tiefe Verwurzelung der Pferde in der Kultur der Latoka und anderer Völker wirft nun die Frage auf, ob sie wirklich erst nach 1680 auf den Tieren zu reiten und für den Transport von Lasten zu nutzen begannen. In jenem Jahr erhoben sich Pueblo-Indianer im heutigen amerikanischen Bundesstaat New Mexico gegen die Spanier und vertrieben bis zu zweitausend Siedler. Bisher gingen viele Historiker davon aus, dass sie dabei tausende von Pferden erbeuteten und an benachbarte Stämme verkauften, von wo aus die Nutztiere über Handelskontakte weiter nach Norden gelangten. Die Reiterkulturen in den Great Plains hätten sich nach nach dieser Hypothese erst im 18. Jahrhundert herausgebildet, nur Jahrzehnte bevor die ersten europäischen Siedler ihnen begegneten.

Könnte es aber nicht auch sein, dass die indianische Pferdetradition älter ist? Vielleicht hat sie ja auch mit der kurzzeitigen Präsenz der Wikinger auf Neufundland im 11. Jahrhundert zu tun oder sie reicht vielleicht doch Jahrtausende zurück bis ans Ende der Eiszeit?

Eine soeben in „Science“ erschienene Studie einer großen Forschergruppe um den Anthropologen William Timothy Treal Taylor von der University of Colorado in Boulder hat nun anhand paläogenetischer und paläopathologischer Untersuchungen sowie Radiocarbon-Datierungen und Isotopenanalysen von 33 archäologischen Funden den frühesten domestizierten Pferden in den Great Plains und in den nördlichen Rocky Mountains nachgespürt. Demnach haben diese keinerlei Verwandtschaft mit ihren eiszeitlichen Artgenossen in Nordamerika. Das passt auch zu linguistischen Befunden, die ein Begleitartikel in „Science“ unter anderem referiert. Demnach bedeute das jeweilige Wort für „Pferd“ in der Sprache der Pawnee „Neuer Hund“, bei den Blackfeet „Elch-Hund“, den Comanchen „Magischer Hund“ und bei den Assiniboine „Großer Hund“. Solche Wortbildungen deuteten auf eine anfängliche Fremdheit von Sprechern dieser Sprachen mit den Tieren hin.

Wo kommen die Pferde der Völker der Great Plain dann her? Sie stammen nach den Analysen Taylors und seiner Mitautoren tatsächlich von europäischen Reit- und Lasttieren ab, allerdings keinesfalls von solchen der Wikinger und zunächst auch nicht von britischen oder französischen – sondern wirklich von den Reittieren der Spanier, die zuerst 1519 unter Hernán Cortés amerikanisches Festland erreichten, als dieser mit 16 Pferden an der Ostküste Mexikos landete. Die Gene britischer Pferde mischten sich dagegen erst seit den 1770er Jahren in die Stammeslinien ihrer Artgenossen im amerikanischen Westen.

Mehr zum Thema 1/

Zugleich sprechen die Datierungen von Skeletten dreier Pferde – eines davon ein Fohlen aus Wyoming, weit jenseits der spanischen Territorien – klar gegen die These, der Pueblo-Aufstand von 1680 sei für die Pferdekultur der nordamerikanischen Ureinwohner ursächlich gewesen. Vielmehr müssen die Tiere bei ihnen bereits vor dem Jahr 1599 verbreitet gewesen sein, wahrscheinlich schon sogar seit der Mitte des 16. Jahrhunderts.

Pathologische Befunde an Funden aus dem frühen 17. Jahrhundert weisen zudem darauf hin, dass man sich damals bereits intensiv um die Tiere gekümmert hat. Das Fohlen aus Wyoming weist sogar eine verheilte schwere Schädelfraktur auf, die vermutlich vom Tritt eines Artgenossen stammt. Taylor und seine Koautoren werten das als Hinweis auf eine Haltung in engen Gehegen aber auch auf veterinärmedizinische Betreuung. Zudem wurde dasselbe Tier zwischen 1600 und 1650 herum offenbar rituell bestattet – ein Beleg dafür, dass Pferde damals schon fest in die kulturellen Traditionen der Stämme in den Great Plains eingebunden waren.