Wer waren sie? Das war eine, aber kaum die erste Frage, die sich Harald Meller vor zwanzig Jahren stellte. Dem Landesarchäologen von Sachsen-Anhalt und Direktor des Museums für Vorgeschichte in Halle war es da gerade gelungen, Hehlern jenen pizzagroßen Bronzediskus mit Goldapplikationen abzunehmen, den zwei Raubgräber am 4. Juli 1999 auf dem Mittelberg ausgebuddelt hatten. Nein, die erste Frage war: Was, bitte schön, ist das? Nie zuvor war irgendwo etwas Vergleichbares gefunden worden. Heute ist sich die Forschung so sicher, wie sich Forschung sein kann: Es ist die früheste bekannte Darstellung des bestirnten Himmels über uns.

Wer ihre Schöpfer waren, stand rasch fest. Das Design der zwei bronzenen Schwerter, die sich nebst zwei Beilen, einem Meißel und Bruchstücken spiralförmigen Armschmucks bei der Scheibe fanden, datiert in die Zeit um 1600 v. Chr. – passend zu Radiokarbondatierungen an organischen Resten in einem der Schwertgriffe. In jener Zeit siedelten östlich des Harzes Menschen der Aunjetitzer Kultur – benannt nach einem Fundort nahe dem Dörfchen Únětice bei Prag. Den Spezialisten für die mitteleuropäische Frühbronzezeit sind die Aunjetitzer schon lange gut bekannt, insbesondere ihre Angewohnheit, Metall zu vergraben. Etliche Horte von Bronzewaffen wurden gefunden, eines der umfangreichsten nahe Dieskau im Saalekreis, wo 1937 unter anderem 293 Kupferbeile zum Vorschein kamen.

Aber erst der Hort von Nebra hat den Aunjetitzern breitere Aufmerksamkeit verschafft und ließ sie bald auch bei den Fachleuten in neuem Licht erscheinen: Das Kupfer für die Bronze der Himmelsscheibe, so zeigte sich, stammt aus den Alpen, das Zinn und das Gold kamen aus Cornwall im Südwesten Englands, die Spur ihres astronomischen Bildprogramms führt nach Babylon, die des Schiffes, das einer der drei goldenen Bögen vermutlich darstellt, nach Ägypten. Auch sonst rückten die Aunjetitzer in einen weiteren Kontext. Parallelen zur El-Argar-Kultur wurden deutlich, einem rätselhaften Staatswesen im Südwesten Spaniens, ebenso Bezüge zu den Betreibern der berühmtesten aller prähistorischen Stätten: Stonehenge.

Die Früchte aus zwanzig Jahren dieser Forschung sind jetzt in einer umfassenden Ausstellung im Landesmuseum in Halle zu bestaunen. Die Himmelsscheibe ist sicherlich die Hauptattraktion. Neu präsentiert zieht sie sofort unseren Blick auf sich, kaum dass wir aus dem gleißenden Licht des Mittsommertages in das Museum getreten sind. Direkt unter ihr hängen jene beiden Schwerter, denen der Titel der bezauberndsten Stücke der europäischen Bronzezeit sicher wäre, gäbe es die Scheibe nicht. Aber auch an ihnen wird das Thema der Ausstellung manifest: Die Schwerter haben kupferne Einlagen, sogenannte Tauschierungen. Diese Technik blühte damals in Ägypten und im mykenischen Griechenland. Doch das ist nur der Anfang. Man begegnet weit gereisten Werkstoffen wie kornischem Gold, baltischem Bernstein und ägyptischem Glas, Fertigwaren wie einer kretische Tasse aus Dohnsen in der Lüneburger Heide sowie Zeugnissen wandernder Ideen: Prächtige Ornate aus Goldblech wie das Cape aus Mold in Nordwales, mit dem einst eine hohe Frau bestattet wurde, erinnern an glänzenden Zierrat aus Gräbern in Mykene. Die goldenen Schiffchen von Nors in Dänemark schließlich zeugen aus der Zeit nach dem Untergang der Aunjetitzer von der Reise des ägyptischen Barkenmotivs bis nach Skandinavien. Bei den Schriftkulturen des vorderen Orients war da schon die Spätbronzezeit angebrochen, deren eng verflochtene Handelsströme schon etliche Historiker zu Vergleichen mit heutigen Globalisierungsphänomenen eingeladen haben.