Genetik : 10.000 Jahre erzählt anhand von menschlichen Genen

Die täglichen Nachrichten zum Kriegsgeschehen in der Ukraine, zu Gasvorräten oder Weizenpreisen zeigen, wie eng die Welt heute vernetzt ist. Wie nah Mitteleuropa auf einmal den Gebieten am Schwarzen Meer sein kann. Und sie offenbaren, wie bedeutend die Landwirtschaft für unser aller Leben ist. Deren Anfänge liegen viel weiter südlich und Tausende von Jahren zurück, doch mit drei aktuellen Veröffentlichungen im Fachmagazin „Science“, die auch dessen Cover inspirierten, versucht ein internationales Team anhand von genetischen Daten mitsamt archäologischen Befunden eine Verknüpfung über Raum und Zeit herzustellen: Mit 727 neu sequenzierten Genomen aus dem „südlichen Bogen“, wie die Autoren ein ziemlich großes Areal nun nennen, dessen Mitte sie auf der anatolischen Halbinsel verorten. Dazu liefern sie jetzt mehrere Geschichten, die sogar das frühe Mittelalter streifen, berücksichtigen neben Tonscherben noch etliche andere Grabbeigaben – und wagen sich bis auf das Feld der Linguistik vor.

Sonja Kastilan Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Das untersuchte Gebiet reicht von Kroatien im Westen bis in den Iran im Osten, die Zeitspanne vom frühen Neolithikum und der Bronzezeit bis übers antike Rom hinaus, umfasst somit rund 10.000 Jahre. Die Harvard-Genetiker Iosif Lazaridis und David Reich beteiligen an diesen Studien Hunderte Wissenschaftler mit Funden aus mehreren Jahrzehnten, um einen weiten Bogen zu spannen. Der selbst mit dem Blick auf die Karten nicht ganz einfach nachzuvollziehen sei, sagt Svend Hansen vom Deutschen Archäologischen Institut in Berlin: „Wie will man das narrativ fassen und in einer Geschichte erzählen?“ Als „ungeheure Datenmenge“ weiß der Direktor der Eurasien-Abteilung die Veröffentlichung der Kollegen jedoch zu schätzen, durch die paläogenetischen Informationen gewinne man Einblicke in vergangene Kulturen, wie sie allein durch die Archäologie und Anthropologie nicht möglich wären.