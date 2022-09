Aktualisiert am

Chirurgie in der Altsteinzeit

Chirurgie in der Altsteinzeit : Der amputierte Jäger

Frühestens sechs Jahre nach der OP starb der Mann und wurde im Boden der Höhle Liang Tebo in Ostkalimantan bestattet. Bild: AP

Schon in unseren bequemen Wanderschuhen kommen wir da nur mit Mühe hoch“, gesteht Tim Maloney. Der junge Archäologe von der Griffith University im australischen Bundesstaat Queensland redet von einer Höhle namens Liang Tebo in der indonesischen Provinz Ostkalimantan auf der Insel Borneo.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Gegend ist so unwegsam, dass der dortige Regenwald bisher der Abholzung entging, und jene Karsthöhle liegt 2,5 Kilometer vom Fluss Marang entfernt 165 Meter über dem Flussufer. Maloney hatte dort Anfang 2020 zusammen mit seinem Professor Maxime Aubert und weiteren Kollegen aus Australien und Indonesien einen Fund gemacht, der in der Nacht zum Mittwoch Gegenstand einer Pressekonferenz war und der nicht zuletzt angesichts der alles andere als barrierefreien Topographie dort erstaunt: In der Höhle war der Angehörige einer altsteinzeitlichen Jäger- und Sammlerkultur bestattet, der hier jahrelang mit nur einem Fuß auskommen musste.