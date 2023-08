Estnisches Eisen: Die Pfeilspitze aus Mörigen am Bielersee in der Schweiz wird im Berner Historischen Museum aufbewahrt. Bild: Thomas Schüpbach/Historisches Museum Bern

Im neunten Jahrhundert vor Christus lebten die Bewohner Mitteleuropas noch in der Bronzezeit. Die Verhüttung von Eisen war zu dieser Zeit zwar grundsätzlich schon bekannt, aber vor den Jahren um 800 v. Chr. nur im vorderen Orient verbreitet, nachdem dort dreihundert Jahre zuvor der weitgehende Zusammenbruch der spätbronzezeitlichen Staatenwelt die Einfuhr von Zinn zum Erliegen gebracht hatte. Westlich des Mittelmeers und nördlich der Alpen dagegen hatte man kein Zinnproblem und blieb daher noch lange bei der technisch einfacher zu handhabenden Bronze.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Dennoch gibt es in der Sammlung des Historischen Museums Bern eine eiserne Pfeilspitze aus dieser Epoche. Sie wurde im 19. Jahrhundert bei Ausgrabungen einer spätbronzezeitlichen Siedlung nahe Mörigen am Bielersee in der Schweiz gefunden. Eine Forschergruppe um den Berner Geologen Beda Hofmann hat das Stück einer Reihe moderner Analyseverfahren unterzogen und nun im „Journal of Archaeological Science“ die Resultate publiziert. Demnach wurde die Möriger Pfeilspitze aus Meteoriteneisen geschmiedet.