Erbgutreste in altsteinzeitlichen Skeletten klären auf, wie Höhepunkt und Ende der jüngsten Eiszeit die Jäger- und Sammlervölker Europas durcheinanderwirbelten.

Seinen fünfzigsten Geburtstag könnte der Mann noch erlebt ha­ben – ein biblisches Alter im Spätpaläolithikum. Die Frau an seiner Seite war gerade halb so alt geworden, hatte damit aber die typische Lebenserwartung altsteinzeitlicher Jäger und Sammler vor knapp 14.000 Jahren wohl auch übertroffen. Das Leben war eben hart damals, auch wenn der Höhepunkt der jüngsten Eiszeit – 25.000 bis 19.000 Jahre vor heute – zu Lebzeiten der beiden schon Jahrtausende her war und Europa sich gerade des Bølling–Allerød-Interstadials erfreute, der ersten richtigen Warmzeit seit hunderttausend Jahren.

Doch die Doppelbestattung, die 1914 in Bonn-Oberkassel ans Licht kam, ist noch aus einem anderen Grund etwas Be­sonderes. Aus den Knochen des Paares wurden Reste eines genetischen Profils isoliert, das für diese Zeit sonst nur bei Menschen südlich der Alpen nachge­wiesen ist. Die Gruppe, der die beiden Oberkasseler angehörten, zählte damit zur Vorhut der schließlich ganz West- und Mitteleuropa überrollenden Expansion einer Population, die vor 24.000 bis 12.000 Jahren in Italien lebte.