Die Fotografien von Princess Angeline waren Curtis‘ erste Aufnahmen einer Indianerin. Doch erst drei Jahre später sollte eine zufällige Begegnung dazu führen, dass Curtis sein Leben als Porträtfotograf der High Society ganz hinter sich ließ. Auf einer Bergtour am Mount Rainier lernte er eine Gruppe von Wissenschaftlern kennen, die sich beim Bergsteigen verirrt hatten. Unter ihnen war der Anthropologe George Bird Grinnell, ein ausgewiesener Indianer-Kenner. Curtis freundete sich mit ihm an, und Grinnell ermöglichte ihm, 1899 als Fotograf an der Alaska-Expedition des Eisenbahnunternehmers Edward Henry Harriman teilzunehmen. Ein Jahr später lud Grinnell Curtis zu einem Besuch bei den Piegan-Indianern in Montana ein. Seine Erlebnisse dort bewegten ihn so sehr, dass es ihn nach seiner Rückkehr nach Seattle bald wieder zurück zu den Plains-Indianern zog. 1906 gewann er den Bankier J. P. Morgan als Sponsor, der ihm 75.000 Dollar gab, um die Gebräuche und Traditionen der Indianergruppen Nordamerikas in Bildbänden zu verewigen.

Curtis sah sich in einem Wettlauf gegen die Zeit. Seiner Einschätzung nach konnte es nicht mehr lange dauern, bis von der indianischen Kultur nichts mehr übrig sein würde. Tatsächlich waren die Jahre um 1900 ein Tiefpunkt. Von den damals 75 Millionen Einwohnern der Vereinigten Staaten waren nur rund 237.000 Indianer. Von den Gruppen der Ostküste war besonders wenig übrig. Curtis konzentrierte sich deshalb auf die im Westen. „Er hat jeden Sommer ein oder mehrere Reservate besucht, um das zu fotografieren, was sich noch fotografieren ließ“, sagt Dennis Beckmann, Kurator einer aktuellen Ausstellung zum Thema im Kultur- und Stadthistorischen Museum Duisburg. „Es gab zwar auch Reservate im Osten“, sagt Beckmann. Weil die dortigen Indianergruppen jedoch früher mit der Kultur der europäischen Einwanderer in Berührung gekommen seien, hätte es im Osten kaum noch gelebten indianischen Alltag gegeben, der Curtis fotografierenswert erschien.