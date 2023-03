Aktualisiert am

In Ägypten wurde eine lächelnde Sphinx-Statue gefunden. Die Ausgräber gehen davon aus, dass es sich um ein Abbild des römischen Kaisers Claudius handeln könnte.

Dieser Sphinx wurde von der Antikenbehörde in Kairo präsentiert. Bild: AP

Der Sphinx, das Mischwesen aus Mensch und Löwe, wurde im alten Ägypten meist mit einem recht indifferentem Gesichtsausdruck versehen. Allenfalls ein schmales Lächeln wollen manche etwa im Gesicht des Sphinx im Schatten der Pyramiden von Gizeh erkennen.

Da ist es für Antikenkenner schon erfreulicher, was nun im Dendera-Tempel im oberägyptischen Gouvernement Qena ans Tageslicht geholt wurde: eine Sphinx-ähnliche Statue und Überreste eines Schreins. Und tatsächlich lächelt der Sphinx. Das ägyptische Altertumsministerium präsentierte den Fund sogar mit einer gewagten Theorie: Demnach könnten die lächelnden Gesichtszüge der Statue den römischen Kaiser Claudius zeigen. Zu den Funden gehören auch eine Steinplatte aus römischer Zeit mit Inschriften in der altägyptischen Umgangssprache Demotisch sowie Hieroglyphen.

Die Kalksteinstatue in Form einer Sphinx wurde den Angaben zufolge in einem Wasserspeicherbecken aus roten, mit Mörtel bedeckten Ziegeln gefunden, das zu dem Schrein gehört. Forscher datierten das mit einer Treppe ausgestattete Becken in byzantinische Zeit. Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss über die Herkunft der Statue liefern.

Sie trägt die als Nemes bekannte königliche Kopfbedeckung, die von Pharaonen getragen wurde. Erste Untersuchungen der Gesichtszüge deuten darauf hin, dass es sich womöglich um eine Darstellung des römischen Kaisers Claudius handelt, der von etwa 10 vor bis 54 nach Christus Ägypten regierte.

Die altägyptische Tempelanlage in Dendera liegt etwa 55 Kilometer nördlich von Luxor und 450 Kilometer südlich von Kairo. Sie gilt als eine der wichtigsten und besterhaltenen Tempelanlagen Ägyptens und war der Göttin Hathor und dem Gott Horus gewidmet.