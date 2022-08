Stadtarchäologie : Das römische Augsburg ist ein Puzzle für Jahrhunderte

Vorsichtig steigen wir über die niedrigen Brombeeren. Dann geht es, vorbei an altersschwachen Bäumen, in die Mitte des riesigen Wiesenstücks, wo ein paar schottische Hochlandrinder grasen. Was für ein seltsames Bild! Hundert Meter hinter dem zottigen Hornvieh erheben sich fünfstöckige Wohnhäuser aus der Gründerzeit. Ihre Bewohner haben den Hauptgewinn gezogen: Im Herzen der Stadt Augsburg wird ihnen gen Osten der weite Blick ins Grüne erhalten bleiben. Das vier Hektar große Areal im Norden der Innenstadt gehörte lange einer Maschinenbaufabrik, die dort aber lediglich einige Direktorenvillen auf parkartigen Grundstücken errichten ließ sowie Schrebergärten für ihre Arbeiter. In den 1990er-Jahren sollte das Gelände dicht mit Wohnungen bebaut werden. Daraus wird jetzt nichts mehr. Inzwischen hat die Stadt mithilfe des Freistaats Bayern der Firma das Gelände abgekauft. Nun weiden hier die Rinder, damit es nicht verbuscht.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

„Ich verstehe eigentlich nichts von Pflanzen“, gesteht Sebastian Gairhos, „und von Kühen auch nichts.“ Trotzdem ist der hochgewachsene freundliche Mann jetzt für dieses Areal nördlich der spätmittelalterlichen Stadtmauer verantwortlich. Denn Gairhos leitet die Augsburger Stadtarchäologie, und unter der Kuhweide und dem Direktorenanwesen liegt ein Fünftel der römischen Stadt Augusta Vindelicum, mehr als vier Jahrhunderte lang Statthaltersitz und Metropole der Provinz Raetia. Nach dem Ende des Weströmischen Reiches schrumpfte Augsburg bis auf ein kleines Areal rund um den Dom, doch im Hochmittelalter wuchs die Stadt wieder. Dann, zur Zeit der Fugger, zählten einige ihrer Bewohner zu den reichsten Menschen der Welt und errichteten sich prächtige Renaissancebauten – doch Augsburg war vor allem nach Süden gewachsen, wo man in dem antiken Gräberfeld entlang der Straße nach Italien die letzte Ruhestätte der heiligen Afra verehrt. Der Norden der römischen Stadtfläche dagegen blieb seit dem Ende der Antike bis ins späte 19. Jahrhundert hinein unbebaut – und der größere Teil davon bis heute.

„Dieser konservatorische Idealzustand ist einzigartig“, sagt Sebastian Gairhos. In den anderen römischen Statthaltersitzen auf heute deutschem Gebiet, in Trier, Köln und Mainz, gebe es so etwas nicht. Und offenbar wohnten hier nicht die ärmsten Römer. „Wegen der Bebauungspläne wurden 1999 und 2000 Sondagen durchgeführt“, erklärt der Stadtarchäologe. „Dabei wurde eine dichte und vielphasige römische Bebauung aus der Zeit des ersten bis fünften Jahrhunderts nach Christus nachgewiesen. Unter anderem standen hier repräsentative Wohngebäude mit teilweise aufwendiger Ausstattung – Fußbodenheizung, Mosaike, Marmorvertäfelungen, freskengeschmückte Wände.“

Aber warum gräbt man das dann nicht aus? Reizt die Archäologen denn nicht die Aussicht auf wertvolle Funde und wissenschaftliche Erkenntnisse über die urbane Struktur eines weitgehend kompletten und noch dazu wohlhabenden Viertels einer der wichtigsten römischen Städte nördlich der Alpen?

Doch so funktioniert das nicht. Die Aufgabe der modernen Stadtarchäologie ist zuallererst die Sicherung von Befunden, wenn ein Bauvorhaben auf Bodendenkmäler stößt – was in der Augsburger Innenstadt sehr oft geschieht.