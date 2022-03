Bildungsgerechtigkeit : Wo sind die Arbeiterkinder?

In Deutschland erreicht zu wenig Nachwuchs von Nichtakademikern die Hochschulen, so eine häufige Klage. Doch die Gründe dafür sind oft andere als die Klagenden vermuten.

So stellen wir uns Klassengesellschaft vor. Dieses Bild aus dem Jahr 1937 zeigt Schüler der Londoner Privatschule Harrow in feinem Tuch neben Jungen aus bescheideneren Verhältnissen. Wie man heute weiß, war das Bild gestellt, und die beiden Buben mit Zylinder kamen aus Mittelklassefamilien. Bild: Getty

Um die Frage nach der Bildungsgerechtigkeit der deutschen Gesellschaft tobt längst ein Glaubenskrieg. Natürlich haben nicht alle Kinder die gleichen Fähigkeiten, das Abitur oder gar einen Hochschulabschluss zu erreichen. Aber es sollten ihre kognitiven Fähigkeiten sein, Intelligenz, Talent und Leistungswille, die über ihre Bildungsverläufe entscheiden. Und nicht ihre soziale Herkunft, also Bildungsstand und Klassenlage der Eltern. Vor allem die OECD steht jedoch für den Vorwurf, dass der Bildungserfolg in unserem Land viel zu stark von der sozialen Stellung des Elternhauses abhänge, also von den sogenannten sekundären Faktoren, und nicht von den primären kognitiven Unterschieden der Kinder. Die deutsche Bildungspolitik müsse sich darauf konzentrieren, den Zusammenhang von Sozialstatus und Bildungserfolg zu entkoppeln, da der intergenerationale Aufstieg in der Breite nun mal im Wesentlichen nur durch Bildungserfolge gelingt.

Belegt wird der Vorwurf mit dem geringen Anteil von Kindern aus den sogenannten bildungsfernen Schichten unter den Abiturienten. Die Schulen „verlören“ also zu viele dieser Kinder. Für die Schärfe der Auseinandersetzung über die hohe soziale Selektivität der deutschen Schulen sorgt vor allem der Mangel an Konsens darüber, wie viel gesellschaftliche Schichtung das Bildungssystem denn erhalten soll. Macht jemand, der das Abitur geschafft hat und trotzdem nicht studieren will, nicht ge­rade von einer Wahlmöglichkeit Gebrauch, die ihm dieses Schulsystem erst ermöglicht hat? Und verdienen nur noch über schulische Zertifikate vermittelte soziale Aufstiege gesellschaftliche Anerkennung, während der bloße soziale Statuserhalt von den Eltern zu ihren Kindern einen Makel darstellt? Ist Deutschland tatsächlich eine Ständegesellschaft geworden, in der das Bildungssystem kaum noch das Schrumpfen der bildungsabhängigen Mittelklasse verhindern kann, ganz zu schweigen vom ursprünglichen Versprechen des sozialen Aufstiegs durch Bildungserwerb?