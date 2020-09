Anti-Corona-Nasenspray : Der „sanfte“ Impfstoff für radikale Lösungen

Die Frage nach dem Corona-Impfstoff spitzt sich zu. Je näher der Termin rückt, an dem immunologisch abgerechnet wird und die Zulassungen der acht heißesten Impfstoffkandidaten anstehen, desto größer werden die Fragen: Wer wird zuerst geimpft, wie lange hält die Immunität, wie viele werden sich überhaupt impfen lassen? Und schließlich: Ist es möglich, die Corona-Krise damit vielleicht sogar komplett zu beenden, das Virus auszurotten? Keine dieser Fragen ist bisher abschließend beantwortet, und manche Experten halten es wie der Leiter der Forschergruppe Virotherapie an der Medizinischen Klinik VIII der Universität Tübingen, Ulrich Lauer, der sich sagt: „Mit den ersten Impfstoffen werden wir das Problem nicht lösen.“

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Der Grund: Die neun von insgesamt rund hundert Impfstoff-Kandidaten, die derzeit in den entscheidenden klinischen Testphasen 2/3 und 3 an Zehntausenden Freiwilligen auf Wirksamkeit und Sicherheit hin geprüft werden, könnten weniger wirksam schützen als erhofft. Amerikanische Epidemiologen haben unlängst die – von anderen Immunologen umgehend kritisierte – vereinfachte Rechnung aufgemacht, wonach mindestens drei Viertel der Menschen nach der Injektion einen effektiven Impfschutz aufbauen müssten – vorausgesetzt noch, dass achtzig Prozent der Bevölkerung bereit ist, sich impfen zu lassen. Schon an dieser Prämisse würde der Bevölkerungsschutz durch Herdenimmunität scheitern, denn Umfragen in den Vereinigten Staaten zufolge wollen sich zum jetzigen Zeitpunkt sehr viel weniger Menschen gegen das Pandemievirus Sars-CoV-2 impfen lassen.