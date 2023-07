Die Menschheit ist in den vergangenen siebzig Jahren endgültig zur geologischen Kraft auf dem Planeten geworden. Ein einsamer See in Kanada gilt nun als wichtigster Kronzeuge.

Dafür, dass der Crawfordsee nur 240 Meter lang und 120 Meter breit ist, war er schon bisher ziemlich bekannt. Unter der Woche kommen Schulklassen aus einem weiten Umkreis an das kleine kanadische Gewässer fünfzig Kilometer südwestlich von Toronto, am Wochenende zieht es Ausflügler dorthin. Sie können auf einem Stelzenweg den See umrunden und dabei lernen, welche Tierarten in der Region bedroht sind. Die Hauptattraktionen sind drei Langhäuser und ein indigener Garten, die zeigen, wie die hier heimischen Irokesen früher gelebt haben.

Seit diesem Dienstagabend hat der Crawfordsee aber nicht mehr nur regionale, sondern auch globale Prominenz. Er soll als wissenschaftlicher Referenzort eine neue Erdepoche repräsentieren, die nach dem Einfluss des Menschen auf die Erde benannt ist: das Anthropozän. Dafür sprach sich nun die Anthropocene Working Group (AWG) aus, ein 35-köpfiges Gremium hauptsächlich von Geologinnen und Geologen.

Sedimentkern aus 24 Meter Tiefe

Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden bildet sich in 24 Meter Tiefe auf dem Grund des Sees ein einmaliges wissenschaftliches Archiv: Was auch immer von oben herunterfällt – der Pollen von Nutzpflanzen, die Flugasche aus der Kohleverbrennung, das Plutonium aus Atombombenversuchen, der Stickstoff aus industrieller Landwirtschaft –, wird wegen der speziellen Wasserchemie jedes Jahr im Sommer mit einer dünnen Schicht von Kalzit überzogen und dadurch konserviert. „Die Sedimente erlauben es uns, den Einfluss des Menschen auf diesen Ort in maximaler Auflösung zu rekonstruieren“, sagt die Geologin Francine McCarthy von der Brock-Universität, die den Crawfordsee intensiv untersucht hat (siehe Interview).

Diese besonderen Eigenschaften des Sees sollen jetzt dabei helfen, das An­thropozän zu definieren – und die Spitzenverbände der Geologie davon zu überzeugen, die neue Erdepoche offiziell auszurufen.

Schon seit 2009 untersucht die Gruppe im Auftrag der Internationalen Kommission für Stratigraphie (ICS), die über die Einteilung der Erdzeitalter und -epochen wacht, ob der Mensch die Erde wirklich bereits so grundlegend verändert hat, dass das bisher geltende Holozän beendet wird und das Anthropozän beginnt. Diesen Vorschlag hatte im Jahr 2000 der in Mainz lehrende Atmosphärenchemiker und Nobelpreisträger Paul Crutzen gemacht und dafür ein großes Echo bekommen.

Wie das Urkilo der Geologie

Die Antwort der Gruppe fällt eindeutig aus: „Die Erde hat nicht nur durch den Klimawandel, sondern durch eine Vielzahl zusammenwirkender Faktoren einen völlig neuen Zustand erreicht, der sich von der ganzen bisherigen Erdgeschichte fundamental unterscheidet“, sagt der Stratigraph Jan Zalasiewicz, der bei der ICS für die Erdgeschichte seit Beginn der letzten Eiszeit vor 2,6 Millionen Jahren zuständig ist. Er führt den Verlust von Artenvielfalt, die globale Verbreitung von menschengemachten Stoffen wie Beton und Plastik sowie radioaktive Rückstände aus Atombombenexplosionen als Beispiele an. „Es gibt keinen Weg mehr zurück ins Holozän“, sagt der britische Geologe Colin Waters, der die AWG leitet, und verweist darauf, dass die menschengemachte Erderwärmung für die nächsten 50.000 bis 100.000 Jahre eine von Natur aus vielleicht anstehende Eiszeit unmöglich mache.

Um den Vorschlag der Gruppe für die neue Erdepoche zu vervollständigen, hat bisher aber noch ein wichtiges Puzzlestück gefehlt. So wie Urmeter und Urkilo früher das Maß aller Dinge waren und bestimmte Exemplare von Tieren und Pflanzen in Naturkundemuseen Standard sind für die Beschreibung der Arten, verlangt die Geologie Referenzorte, die für die großen Kapitel der Erdgeschichte stehen.