Neuer Antikörper Lecanemab : „Das ist ein echter Durchbruch in der Alzheimerforschung“

Die Zahl der Alzheimer-Fälle nimmt zu. Doch trotz intensiver Forschung ist die Krankheit bisher nicht heilbar und sind die Mechanismen ihrer Entstehung umstritten. Die sogenannte Amyloid-Hypothese besagt, dass das Eiweiß Amyloid der Auslöser ist, indem es Klumpen im Gehirn bildet, sogenannte Plaques. Bereits 1992 hatten Forscher, unter ihnen auch der Biochemiker Christian Haass, nachgewiesen, dass wir alle Amyloid produzieren, lebenslang. Andere sehen jedoch genau darin den Beweis dafür, dass die Amyloid-Hypothese nicht stimmen kann – warum sonst bekommt nicht jeder von uns Alzheimer? Doch so simpel ist es nicht: Haass zufolge ist es lediglich eine Frage der Zeit und der Genetik, wie lange es dauert, bis die Krankheit ausbricht – oder ob sie überhaupt ausbricht.

Nun hat die Amyloid-Hypothese wieder neuen Aufwind bekommen: Vor wenigen Wochen veröffentlichten die Pharmaunternehmen Eisai und Biogen in Teilen die Ergebnisse einer Studie, in der 1795 Patienten auf die Wirkung des Amyloid-Antikörpers Lecanemab untersucht wurden. Das Ergebnis: Die Plaques gingen signifikant zurück, und die Abnahme der kognitiven Fä­higkeiten war über den Behandlungszeitraum von anderthalb Jahren um 27 Prozent langsamer als in der Placebo-Gruppe. Der zuvor von Biogen getestete Antikörper Aducanumab wurde von der Europäischen Arzneimittel-Agentur nicht zugelassen. Weitere Antikörper, unter anderem Donanemab, befinden sich noch in der Testphase.