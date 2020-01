Brände in Australien : Eukalyptische Feuersbrunst

Ob ein Hauch „Cryptone“ in der Luft liegt, vermag ich nicht zu sagen. Die Zweige in meiner Vase haben keine Blüten – und ich nur eine vage Ahnung, welcher Eucalyptus das sein könnte. Vermutlich sind es Jugendblätter von E. globulus, dem Blauen und in Europa mittlerweile häufig anzutreffenden Exoten. Jede der an die 600 Arten hat ein spezifisches Bouquet, das mal mehr, mal weniger befreiend durch die Nase zieht und angenehm nach Erkältungsbalsam riecht, oder eher streng nach Kater.

Der Duft von E. odorata wäre jedenfalls neben α-Pinen, 1,8-Cineol, Limonen, Spathulenol, Carvacrol, Cuminal, p-Cymol (auch fürs Bohnenkrautaroma wichtig) und etlichen weiteren Bestandteilen des Öls durch eine höhere Konzentration C₉H₁₄O geprägt, was in deutschen Chemiebüchern als Sabinenketon bezeichnet wird und im Englischen als Cryptone. Deshalb formte sich in meiner Phantasie die Comic-Idee, dass dadurch ein Trupp Superhelden alarmiert würde: Die in Australien lodernden Buschfeuer wären schnell gelöscht. Die Realität sieht anders aus. Seit August wütet die Feuersbrunst im australischen Osten, mehrere Millionen Hektar sind niedergebrannt, Hunderte Häuser und ganze Ortschaften zerstört; bis zum 3. Januar 2020 starben mindestens 18 Menschen, Dutzende wurden verletzt, Tausende mussten evakuiert werden. Zur anhaltenden Trockenheit gesellen sich hohe Temperaturen und starke Winde: Down under sehnt man sich nach Regen.

Koalas und die Feuerpflanzen

Dabei ist die Vegetation auf dem fünften Kontinent fürs Feuer gemacht. Die dort heimischen Gewächse sind evolutionär daran angepasst, haben verschiedene Strategien entwickelt, um einem Buschfeuer entweder widerstehen zu können. Oder anschließend schnell wieder zu ergrünen. Eine dicke Borke kann helfen, was sich auch Korkeichen zu eigen gemacht haben, es gibt spezielle Schutzhüllen oder eben die Möglichkeit, entlang des Stammes neu auszutreiben, was alle Eukalypten vermögen. Diese bilden oft noch Verdickungen an der Baumbasis, von Botanikern Lignotuber genannt, mit „schlafenden Knospen“, die nach einem Brand zum Leben erwachen. Und Samenkapseln werden durch die Hitze regelrecht aufgesprengt, sind also darauf angewiesen; die Keimlinge können in einer feuergedüngten Erde besser gedeihen.

Heimat sind Australien, Tasmanien und Indonesien, wie verheerend Eukalyptus sich in der Fremde auswirkt, lässt sich in Kalifornien und Portugal beobachten. Was anfangs der Zierde oder dem Erosionsschutz diente, wurde im Südwesten Europas in den 1970er Jahren zur begehrten Ressource. Die Bäume sind schnell wachsende Holzlieferanten, aber feuergefährlich. Nicht nur weil sie Äste abwerfen, die als Brennmaterial am Boden liegen, oder ihre Rinde abblättert und ein Funke leicht überspringen kann, sondern wegen der ätherischen Öle: Es können brennbare Gase entweichen, die dann als Feuerbälle ihrer Umgebung einheizen.

Ein Meer von Flammenwerfern stelle ich mir nun vor und frage mich, wie es Koalas seit Jahrtausenden gelingt, in so einer Landschaft zu überleben. Sie sind mit drei weiteren Beuteltieren die einzigen Säuger, denen Eukalyptus bekommt, obwohl die Blätter teils toxische Substanzen bilden, um die Herbivoren abzuwehren. Natürlich versuchen Koalas, diese Sideroxylonale zu meiden, ein eukalyptisches Wettrüsten ist also normal. Dramatisch wird es für die Tiere, seit Straßenbau und Buschfeuer zunehmen: Wo bleiben denn die Superhelden, die sie vor Stress, Autounfällen oder Verbrennungen bewahren?