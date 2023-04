Ein Wall versperrt den Weg zum Wasser: Angeschwemmter brauner Tang begräbt den weißen Sandstrand unter sich. Wagt man sich auf den Wall, stinkt es fischig und nach faulen Eiern, Fliegen surren. So berichten es Touristen, die in der Karibik derzeit auf braunen Schmodder anstatt auf malerische Strände treffen. Auch im Wasser fehlt das Beachfeeling, die braune Masse wabert in den Wellen.

An vielen Stränden der Karibik, in Mexiko und in Florida verschmutzt Seetang derzeit die Strände. Die Braunalgen der Gattung Sargassum haben sich im Atlantik vermehrt, sehr früh im Jahr und viel massiver als in der Vergangenheit. Derart heftige Sargassumblüten sind ein Phänomen, das erst seit gut einem Jahrzehnt auftritt. Nun aber bangen Hoteliers, Strandbar-Betreiber und Vermieter von Wasserspaßgeräten Jahr für Jahr um ihr Geschäft.