Aktueller UNEP-Bericht : Wie eine Sandkrise noch abgewendet werden kann

Wie Sand am Meer ist der nach Wasser am zweit häufigste verbrauchte Rohstoff der Welt schon lange nicht mehr vorhanden. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe sich der globale Sandverbrauch auf jährlich 40 bis 50 Milliarden Tonnen verdreifacht, zeigen Erhebungen des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP). Die warnenden Stimmen werden immer lauter. „Industrielle Sandförderung hat längst ein Ausmaß erreicht, das die natürliche Nachbildung bei weitem übersteigt“, sagt Jerry Tasantab, Geograf an der Universität Newcastle in Australien. Würde die jährlich geförderte Menge zu einer 27 Meter hohen und 27 Meter breiten Wand verarbeitet werden, könnte diese mittlerweile exakt einmal rund um den Erdball reichen.

Ein aktueller Bericht des UNEP – „Sand und Nachhaltigkeit: 10 strategische Empfehlungen zur Abwendung einer Krise“ – weist eindrücklich auf die Schattenseiten solcher Zahlen hin. Sand müsse als strategische Ressource begriffen werden, die nicht nur als zentraler Baustoff, sondern auch als wichtiger Baustein natürlicher Ökosysteme von Bedeutung ist. Zehn konkrete Empfehlungen werden im Bericht vorgestellt, die auf eine „nachhaltigere Nutzung von Sand“ abzielen und politische Vertreter auf jeglichen Ebenen adressieren. „Die Förderung von Sand ist in vielen Weltregionen kaum oder gar nicht reguliert“, sagt Pascal Peduzzi, Koordinator des Berichts und Direktor des UNEP-Zentrums für Umweltinformationen in Genf. „Obwohl das Thema medial immer präsenter wird, spielt es für viele Schlüsselakteure scheinbar keine Rolle. Das gilt für Regierungen, finanzielle Institutionen und den gesamten Bausektor.“

Bevor das Weltumweltprogramm 2014 den ersten Bericht zu einer möglichen Sandkrise veröffentlicht hatte, erzählt Peduzzi, sei das Thema kaum diskutiert worden. Seitdem ist es in erster Linie das Wissen um ökologische Folgen, das große Fortschritte gemacht hat: Zahlreiche Studien zeigen, wie Sandentnahmen Küsten anfälliger für Erosion, Versalzung und Flutereignisse machen, Lebensräume zerstören und durch Trübung des Wassers den Stoffwechsel von Pflanzen einschränken. Jerry Tasantab untersucht die Folgen in Ghana und berichtet von erodierenden Küsten und toten Flüssen. „Die schützende Funktion von Ghanas 550 Kilometer langen Küste ist kaum noch intakt“, sagt er. „Schuld daran ist in erster Linie die Sandförderung.“

Es braucht neue Gesetzte

Die zehn Forderungen des UNEP, ausgearbeitet im Rahmen einer Resolution auf der UN-Generalversammlung im Jahr 2019, gliedern sich in drei Typen. Von allen relevanten Akteuren seien bestimmte Prinzipien zu beachten: Es brauche nationale und internationale Aktionsfahrpläne, einen Paradigmenwechsel hin zu regenerativem und zirkulärem Denken sowie Partizipation aller relevanter Akteure vor Ort. Als institutionelle und rechtliche Voraussetzungen nennt der Bericht neue Gesetze, die auf eine steigende Nutzung alternativer Rohstoffe abzielen sollen und den Sandabbau an Küsten generell verbieten könnten. Das UNEP nennt ein solches Verbot „die kostengünstigste Maßnahme, um Küstengebiete vor den Folgen des Klimawandels zu schützen.“