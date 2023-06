Affective Computing : Wie man Computern Emotionen beibringt

Eine Wand voller dreidimensionaler menschlicher Gesichter. Eines zieht ärgerlich die Augenbrauen zusammen. Ein anderes lächelt entspannt, fast selig. In einem weiteren deuten die hochgezogenen Brauen und der geöffnete Mund Überraschung an. Die 27 Antlitze, die als Triptychon an der Wand des Instituts für Menschzentrierte Künstliche Intelligenz der Universität Augsburg hängen, sind vor einigen Jahren als Teil eines Kunstprojektes entstanden. Modelle für die ausgegossenen Gipsmasken waren Mitarbeiter von Elisabeth André, die den Lehrstuhl an der Fakultät für Angewandte Informatik seit 2001 innehat. Sie stimmen den Besucher darauf ein, woran in diesem Institut geforscht wird. Es geht um die maschinelle Erkennung, Verarbeitung und Simulation menschlicher Emotionen, oder kurz: um „Affective Computing“, wie das Feld englisch genannt wird. Die Idee dahinter: Wenn Menschen und Computer interagieren, kann es für viele Anwendungen nützlich sein, wenn die aktuellen Emotionen des Nutzers berücksichtigt werden – oder der Computer gar in der Lage ist, sich empathisch darauf einzustellen und selbst Emotionen zu simulieren. Wichtig ist das etwa für die Entwicklung sozialer Pflegeroboter. In der Psychotherapie kommen solche Systeme genauso zum Einsatz wie in der Verbraucherforschung oder sogar in manchen Autos, die den emotionalen Zustand ihres Fahrers überwachen.

In den meisten Fällen finden sich die grundlegenden Informationen zur Erkennung von Emotionen im menschlichen Gesicht. Elisabeth André zeigt an ihrem Computer, wie das typischerweise funktioniert. Genutzt wird dabei oft eine systematische Beschreibung, die als „Facial Action Coding System“ (FACS) bezeichnet wird. Das Prinzip dahinter: Die Kombinationen bestimmter Muskelbewegungen im Gesicht – beschrieben anhand von 44 „Action Units“ (AU) – werden verschiedenen Emotionen zugeordnet. Wenn jemand beispielsweise die Wangen und Mundwinkel anhebt, ist das als eine Äußerung von Freude zu interpretieren. Eine gehobene Oberlippe zeigt oft, dass der Mensch sich ekelt.