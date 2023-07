Aktualisiert am

Der Sommer ist eine körperliche Strapaze. Zu der Hitze kommt die Festival-Saison, von Juni bis September, von Elbjazz bis Wacken: Wer ein Wochenende voll Gedrängel und kurzer Nächte auf einer mehr oder weniger platten Luftmatratze überstanden hat, der braucht – Detox. Ein Getränk liegt im Trend: Kokoswasser.

Die Flüssigkeit aus der jungen Kokosnuss besteht zu rund 94 Prozent aus Wasser, liefert Mineralien wie Kalium und Magnesium, und enthält trotz holziger Süße wenig Kalorien und kaum Fett. Es könnte sogar antientzündlich wirken: Studien an Ratten mit Leberschäden oder auch Diabetes Typ 2 haben gezeigt, dass eine Kokoswasser-Diät den Blutzucker, Cholesterin-Spiegel und die Entzündungswerte in gesündere Bahnen lenkte.

Ihr Fett ist Zutat des Kalten Hunds

Kokoswasser ist nicht zu verwechseln mit der fettigen Kokosmilch, die aus verdünntem Fruchtfleisch des haarigen, braunen Kerns der älteren Kokosnuss gewonnen wird. Oder gar mit Kokosfett, welches man aus getrocknetem Fruchtfleisch presst, und dessen gesundheitliche Effekte gut dadurch verdeutlicht werden, dass es eine essenzielle Zutat des Keks-Schokoladen-Klassikers Kalter Hund ist.

Der Kokosnuss wird jedoch eine noch ungesündere, sogar tödliche Wirkung nachgesagt. Viele haben es schon gehört: Die Wahrscheinlichkeit ist größer, von einer der herabfallenden Kokosnüsse getötet zu werden, als von einem Hai.

Als Botanik-Kolumnistin sehe ich mich berufen, diesem Mythos nachzuspüren. Die Todes-Quote von Kokosnüssen scheint wie folgt entstanden zu sein: Eine mit dem Ig-Nobelpreis für sinnlose Forschung geehrte Studie „Tod durch herabfallende Kokosnüsse“ von 1984 legte wohl als erste offiziell Zeugnis hierzu ab. Demnach zählte man im Krankenhaus von Alotau, Papua Neu Guinea, in vier Jahren zwei Tote. Alotau ist auch heute mit etwa 16.000 Einwohnern nicht gerade eine Metropole, was vielleicht den Hai-Forscher George Burgess von der Universität in Florida 2001 zu einer übertriebenen Hochrechnung verleitete.

Bei einer Pressekonferenz der Tagung der Wetter- und Ozeanographiebehörde im Jahr 2001 sollte er, der Legende nach, einer Meute verängstigter Journalisten die jüngst an der amerikanischen Ostküste gehäuft aufgetretenen Hai-Attacken erklären. Wohl um die Gefahr seines Lieblingsfisches zu relativieren, zog Burgess die Kokosnuss ins Verderben und erklärte: Hinabfallende Kokosnüsse würden 150 Menschen im Jahr töten, und somit zehnmal mehr als Haie. Später gab er zu, diese Zahlen nicht geprüft zu haben. Mit der unglaublichen Medien-Karriere des Kokosnuss-Hai-Vergleichs hatte Burgess wohl nicht gerechnet, die Zahlen wurden sogar von amerikanischen Versicherungsunternehmen aufgegriffen.

Wenig Belege für tödliche Verletzungen

Aufgearbeitet haben diesen Mythos unter anderem die Autoren der Website „Coconut Information“, die in Zeitungsarchiven auf Hawaii recherchierten: Seit 1821 wurde von zwei Kokos- und zehn Hai-Todesopfern berichtet. Die Autoren vermuten, dass Hai-Todeszahlen zur Beruhigung der Touristen untertrieben würden. Allerdings stecken hinter „Coconut Information“ hawaiianische Kokos-Farmer, so dass man auch ihnen eine gewisse Befangenheit unterstellen darf.

Objektivität verspricht die nach eigenen Angaben „umfassendste Auswertung zu Kokosnuss-Verletzungen“ von Ärzten im Inselstaat der Salomonen von 2001. Demnach führten herabfallende Kokosnüsse häufig zu Verletzungen an Kopf, Armen und der Wirbelsäule, allerdings nicht zum Tod. Das wiederum inspiriert mich nun zu der Aussage: Auf platten Luftmatratzen zu schlafen, ist für den Rücken gefährlicher, als von einer herabfallenden Kokosnuss getroffen zu werden. Bitte weitersagen.