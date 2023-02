Im Laufe der Evolution sind List und Kreativität ein Erfolgsmodell geworden – im Tierreich, aber auch bei den Pflanzen. So sondern beispielsweise Kannenpflanzen oder Sonnentaugewächse Lock- oder Klebstoffe ab, fangen damit Insekten und andere wirbellose Tiere, töten und zersetzen sie dann in speziellen Verdauungsorganen. Das Nahrungsspektrum der sesshaften Organismen hat sich dank der Öffnung für tierische Kost deutlich erweitert.

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft Folgen Ich folge

Die Lust auf Fleisch hat, durch die anthropomorphe Brille betrachtet, sogar sadistische Wesen hervorgebracht: So beispielsweise die Venusfliegenfalle Dionaea muscipula. Sie hat es als blutrünstige Au­drey im Film „The little shop of horrors“, in dem sie ihrem Besitzer bei der Beseitigung einiger Leichen half, zahlreiche Kinofreunde amüsiert. In der realen Natur schlürft sie zwar kein Blut, lässt ihre Opfer aber scheinbar gerne ein wenig, nun ja: zappeln. Sie schnappt nämlich bei der Landung eines Insekts nicht direkt zu, sondern wartet, bis es ein wenig in ihren Fallen hin und her gekrabbelt ist.