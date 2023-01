Giftpflanze des Jahres 2023 : Die dunkle Seite der Petersilie

Peterle nennt man die Petersilie im Badischen liebevoll. Das Gewächs aus der Familie der Doldenblütler ist auch mein Favorit unter den Küchenkräutern. Sie schmeckt ausgezeichnet zu Quark, Fisch, Schnitzel und verschiedensten Kartoffelrezepten. Mein Peterle ziehe ich selbstverständlich selbst auf dem Balkon groß. Frisch zerhackt und mit dem Saft der eigenen Limetten beträufelt, wird damit jedes Gericht zu einem besonderen Gaumenschmaus.

Leider gibt es einen Haken, oder besser zwei. Erstens gedeiht Petroselinum crispum auf unserem Südbalkon im endlos heißen badisch-mediterranen Sommer nicht mehr prächtig. Und zweitens ist Petersilie giftig. Ja, richtig gelesen, giftig! Die Petersilie wurde jüngst zur Giftpflanze des Jahres 2023 gewählt, wie der Botanische Sondergarten Hamburg-Wandsbek mitteilt. Hat mich die Liebe blind gemacht? Ist das Peterle mit seinen zarten grünen Blättchen nicht so unschuldig, wie es scheint?

Mit irritierten Nachfragen sieht sich Helge Masch derzeit häufiger konfrontiert. Der Pflanzenexperte vom Hamburger Botanischen Sondergarten kann die meisten jedoch schnell beruhigen: „Weiter essen, ist gesund.“ Der Verzehr der Petersilienblätter stelle in der Regel keine Gefahr dar. Im Gegenteil, der hohe Gehalt an Vitamin C und K sei sogar besonders gut für den Körper.

Doch habe die Petersilie eine dunkle Seite, sagt Helge Masch, von der immer weniger Menschen eine Ahnung hätten. Der Gärtner sieht darin ein Symptom der zunehmenden Entfremdung des Menschen von der Natur und den Lebensmitteln.

Kein Gefahr für Insekten

Es ist nämlich so: Die Gefahr tritt bei der Petersilie erst im zweiten Jahr nach der Blüte ein, wenn aus der Rosette – die wir normalerweise längst aufgegessen haben – Blütenstiele und schließlich Dolden emporwachsen. Bald kommen hübsche gelbgrüne Blüten hinzu – und aus denen entwickeln sich Saatkörner, die giftiges ätherisches Öl enthalten können. Apiol wird dieser Stoff des Petersilienöls genannt, er findet sich auch in der Wurzel. In geringen Dosen wirkt er anregend, in hoher Konzentration aber giftig. Darm, Blase und vor allem die Gebärmutter können geschädigt werden, da es die glatte Muskulatur beeinflusst. Im Mittelalter wurde Petersiliensud sogar verwendet, um Abtreibungen vorzunehmen. Bei Männern soll er angeblich aphrodisierend wirken. Aus jener Zeit überliefert ist folgende Weisheit: Petersilie bringt den Mann aufs Pferd und die Frau unter die Erd.

Für bestäubende Insekten ist die Petersilie jedoch nicht gefährlich, und so verwandelt sie den Balkon in ein kleines Idyll. Die kleinen gelben Blüten sehen hübsch aus und ziehen Bienen fast magisch an. Darauf können wir uns im Frühling freuen.

Dass in diesem Winter eine harmlos wirkende Nutzpflanze wie die Petersilie zur Giftpflanze des Jahres gewählt wurde und nicht typische Vertreter mit mehr Gruselpotential, wie Fliegenpilz, Fingerhut oder Amaryllis, ist Helge Masch zufolge Zufall. Doch bereits im vergangenen Jahr kürten die Giftpflanzenfreunde die arglose Kartoffel zur Giftpflanze des Jahres, davor traf es den Schlafmohn.

Wer diesen Trend stoppen und die Ehre der Nutzpflanzen verteidigen will, hat noch bis zum 20. Mai Zeit. Aus einer Vorschlagsliste können Gartenfreunde die Giftpflanze des Jahres 2024 wählen. Mein Favorit ist der Spargel. Dann könnte man im nächsten Jahr ein verita­bles Giftgericht zubereiten: Frische Erdäpfel, garniert mit Peterle, dazu Spargelstangen. Wohl bekomm’s.