In den vergangenen Jahren ist es modern geworden, sich frei und beschwingt in der Natur zu bewegen. Das Eingesperrtsein und die Reisebeschränkungen während der Hochzeiten der Pandemie haben der Naturbegeisterung einen kräftigen Schub verliehen. Und so sieht man im Wald immer mal wieder Menschen, die begeistert Bäume umarmen, oder das satte Grün der Krautschicht mit den Händen erfühlen wollen.

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft Folgen Ich folge

Gesundheitsexperten sind darüber begeistert: Sie empfehlen, man solle sich viel häufiger ungeniert in der Natur bewegen und dabei auch mal ungewöhnliche Körperhaltungen einnehmen, wie eine aktuelle Studie nahelegt. Zeit in der Natur zu verbringen senkt bekanntlich den Blutdruck, kurbelt das Immunsystem an, lindert Ängste und hilft, Ruhe zu finden. Wer sich an der frischen Luft bewegt und dabei auf etwas konzentriert ist, außerhalb von ihm selbst, schafft es, aus leidigen Gedankenkreisen auszubrechen.

Bäume umarmen und Blätter rascheln hören

Eine Metaanalyse von 28 Studien, die gerade in The Lancet Planetary Health erschienen ist, belegt den heilsamen Effekt. Die Studie wurde von Xiaoqi Feng von der australischen University of New South Wales und Thomas Astell-Burt von der University of Wollongong durchgeführt. Beide sind Ko-Direktoren des Population Wellbeing and Environment Research Lab. Es verwundert nicht, dass die Direktoren eines solchen Forschungslabors den Wert der Umwelt für das Wohlergehen propagieren.

Dennoch weckt die Publikation die Neugier – und den Neid: Denn die Daten, welche die Professoren ausgewertet haben, stammen zum Teil von „Nature Prescription“-Programmen. In Schottland, in Kanada, in den USA und anderen Nationen können Ärzte ihren zivilisationsgeplagten Patienten „Natur auf Rezept“ verschreiben. In Kanada erhalten Patienten auf Natur-Rezept kostenlosen Eintritt zu diversen Nationalparks. Und in Großbritannien wird ein solches Draußen-Programm vom staatlichen Gesundheitswesen mit mehr als fünf Millionen Euro finanziert, von dem Geld sollen Experten bezahlt werden, die das individuell passende Programm für die Patienten zusammenstellen.

Das ist anscheinend bitter nötig: Wer sich auf den entsprechenden Internetseiten umsieht, muss feststellen, dass offenbar nicht jedem der Natur-Patienten klar ist, was er zwischen Bäumen und Büschen überhaupt tun soll. Abhilfe schaffen sollen Listen mit Tipps: Man könne beispielsweise Bäume umarmen und dem Rascheln der Blätter lauschen – die klassische japanische Waldbaden-Schule. Auch interessant sei es, einen Stein umzudrehen, um die Wunderwelt von Würmern und Asseln zu erkunden.

Auch zur körperlichen Betätigung finden sich Ratschläge: Leibbeugen, um die Nadeln auf dem Waldboden zu berühren, und sich unbefangen wie ein Kindergartenkind in Laubhaufen zu wälzen. Man könne sich zudem ins Gras legen, Beine und Arme ausgestreckt, Gesicht nach unten – und dann atmen, riechen, spüren. Empfohlen wird auch, die Hände tief in den Waldboden zu buddeln und sich dort festzukrallen.

Mehr zum Thema 1/

Das klingt eher nach Wildsau als nach Waldbaden. Müssen erwachsene Menschen wirklich ihr inneres Kind in den Wald scheuchen? Aber gut, wenn solch skurriles Walderleben tatsächlich gesund ist, die Verbundenheit zur Natur festigt und beruhigt: Gut so. Nur sei den Naturentdeckern noch mit auf den Weg gegeben, dass sie in diesen Wochen etwas vorsichtiger bei ihrer Therapie sein sollten – und am besten die Waldwege nicht verlassen.

Denn nicht nur die Knospen und Blüten sprießen – auch Wildtiere erleben den Frühling. Gerade ist Wurfzeit bei den Wildschweinen. Unser Tipp, für Menschen, die auf ihre Gesundheit achten: Rezept hin oder her, treten Sie angesichts einer wütenden Bache lieber den geordneten Rückzug an. Dem Blutdruck zuliebe.