Nachhaltige Weihnachten : Die Tricks für den Tannenbaum im Blumentopf

Unmöglich, denke ich, während ich mich in unserem digitalen Archiv durch die vorweihnachtlichen FAS-Ausgaben der vergangenen Jahre klicke. Anscheinend wurde bisher keine unserer Botanik-Kolumnen dem Superstar der winterlichen Pflanzenwelt gewidmet: Der Weihnachtsbaum wurde im Wissenschaftsressort sträflich vernachlässigt. Allerhöchste Zeit, dies aufzuholen, denn am 3. Advent steht bereits in vielen Haushalten die geschmückte Tanne. Rund 30 Millionen Bäume ziehen jedes Jahr in deutsche Wohnzimmer ein, meist sind es Nordmanntannen.

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Nun bin ich nicht die ideale Kandidatin, dem Traditionsgrün zu huldigen. Ich halte Weihnachtsbäume für eine mittelleichte Umweltsünde und für einen Akt der Grausamkeit an der Tanne, die acht bis zwölf Jahre vor sich hin wuchs, fleißig Kohlstoffdioxid speicherte, um dann für unsere Gelüste nach Kitsch abgehackt zu werden. So viel zur Theorie. Doch wir sind ja alle nur Menschen, und so eine Tanne duftet eben herrlich, manch Wissenschaftler misst ihr sogar beruhigende Wirkung bei, ähnlich wie ein Waldspaziergang. Hübsch anzuschauen ist so ein geschmückter Weihnachtsbaum allemal, mit den bunten Kugeln, glitzerbesprenkelten Bierkrügen und was es sonst mittlerweile als Baumschmuck im Baumarkt zu kaufen gibt.

Hier finde ich auch einen Kandidaten, der sich mit einem ökologischen Gewissen zu vereinbaren scheint: ein krummes kleines Gewächs, angeblich eine Nordmanntanne, im Topf – und somit wiederverwendbar! Ich sehe mich schon mit diesem Weihnachtsbaum alt werden, wie ich ihn jedes Jahr zum Fest wieder in mein Wohnzimmer umziehen lasse und Gäste mit diesem nachhaltigen Festtagsdekor beeindrucke.

Tücken der Praxis

Zu Hause stoße ich dann auf Horror-Warnungen im Internet: Eine Tanne im Topf ist wohl nur scheinbar umweltfreundlich, denn dass sie mehr als ein Weihnachtsfest überlebt, ist unwahrscheinlich. Mein Bäumchen etwa verliert bereits Nadeln – ein Zeichen, dass es schon vor dem Kauf schlecht um es stand. Nadelgewächse reagieren verzögert auf Pflegefehler, wie ich lerne.

Die größte Qual für den Baum sei der Umzug ins warme Wohnzimmer. Dieser sollte schrittweise erfolgen, am besten steht er erst ein paar Tage in einem ungeheizten Zimmer (von denen gibt es derzeit ja reichlich). Wärme bedeutet für eine Tanne Stress, deswegen sollte sie nicht lange im Haus stehen. Um daraufhin ein Jahr im Topf zu überleben, muss das Substrat stimmen und sie picobello gepflegt werden. Allerdings, lese ich, sei das für eine junge Nordmanntanne ohnehin aussichtslos: In der Natur wachse ihr eine „lange Pfahlwurzel“, die metertief in die Erde reicht. Wenn sie einmal gekappt wurde, wie zweifellos bei meiner kleinen Tanne, habe sie, wie mir das „Gartenjournal“ prophezeit, selbst wenn man sie in den Garten auspflanze, „keine Chance, dauerhaft am Leben zu bleiben“.

Mehr zum Thema 1/

Also beteilige auch ich mich unwissentlich mit der Topf-Tanne am alljährlichen botanischen Weihnachtsmassaker. Darum folgen sie, liebe Leserinnen und Leser, besser den Tipps des Naturschutzbundes für einen klassisch geschlagenen, aber dennoch ökologischen Weihnachtsbaum: Man solle beim örtlichen Förster nach Nadelbäumen aus der Durchforstung fragen oder bio-zertifizierte Tannen aus lokalen Gärtnereien erstehen. Eine Bastel-Anleitung gibt es auch: „Wer nur wenig Platz hat, kann Zweige in einen aufgebohrten Holzklotz stecken.“ Zwar hoffe ich auf ein Weihnachtswunder, dass meine todgeweihte Mini-Tanne doch überlebt. Falls nicht, kenne ich nun eine postmortale Einsatzmöglichkeit für ihre Äste.