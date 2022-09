Ab in die Botanik : Hieroglyphische Pflanzen

Vor 200 Jahren, am 14. September 1822, hatte der französische Gelehrte Jean-François Champollion die entscheidende Idee zur Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen. Bis dahin wusste fast anderthalb Jahrtausende hindurch niemand etwas mit den rätselhaften Zeichen anzufangen – und in den letzten Jahrhunderten davor nur noch ein paar Priester: Als Herodot um 450 v. Chr. die Pyramiden besuchte, erkannte er Hieroglyphen schon nicht mehr als Schrift, schrieb er doch später, auf den Steinen dort seien „eingemeißelte Tiere“ zu sehen.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Tatsächlich, von den etwa 700 Hieroglyphen des klassischen Mittelägyptisch – der Sprachstufe, in der die meisten pharaonenzeitlichen Texte überliefert sind – stellen 122 zoologisch mehr oder weniger identifizierbare Tiere dar, wobei die 76 Zeichen in Form von Menschen und nicht-tierköpfigen Göttern da noch nicht mitgezählt sind. Die meisten tierischen Hieroglyphen zeigen übrigens Vögel.

Im Reich der Binse und des Papyrus

Und wo bleiben die Pflanzen? Auch die gibt es. Insgesamt 47 Hieroglyphen gehen auf Elemente der Vegetation zurück, doch nur etwa der Hälfte davon ist das pflanzliche Vorbild halbwegs unmittelbar anzusehen. Das klingt mickrig, aber andererseits wurde im Niltal bereits an der Wende zum dritten Jahrtausend vor Christus, als die Ägypter mit dem Schreiben begannen, vergleichsweise intensiv Landwirtschaft betrieben. So ist man versucht, sich in Mutmaßungen darüber zu ergehen, ob es dort vielleicht bereits damals schon mit der botanischen Artenvielfalt nicht mehr weit her war.

Tatsächlich sind nur vier botanische Hieroglyphen nicht von einer typischen Nutzpflanze inspiriert. Sie zeigen die Seerose Nymphaea cerulea, auch als blauer Lotus bekannt. Einmal ist es die Blüte, ein andermal die Knospe, dann ein Blatt samt Stängel und schließlich ein stilisierter Teich mit mehreren Blüten. Diese letztgenannte Hieroglyphe war ziemlich wichtig. Und das nicht nur, weil ihr Lautwert „scha“ auch das Wort für einen solchen Zierteich und damit für ein unverzichtbares Element gehobener altägyptischer Hortikultur war, sondern vor allem weil sie auch eine ganze Jahreszeit bezeichnete, und zwar die für das Land entscheidende, in welcher der Nil über die Ufer trat und seinen düngenden Schlamm über die Felder verteilte.

Mehr zum Thema 1/ 06:11

Mit dem Nil und seiner Flora hat auch eine der am häufigsten verwendeten Hieroglyphen zu tun. Sie stellt ein Schilfblatt dar und besitzt den Lautwert eines langen „i“. Das ist im Mittelägyptischen nun nicht irgendein Phonem, sondern eines mit zentralen grammatischen Funktionen, das zudem in wichtigen Verben auftaucht, etwa „kommen“, „bringen“ sowie – der Pharaonenstaat war eine Bürokratie – „zählen“ und „kontrollieren“. Von nachgerade staatstragender Bedeutung waren auch zwei andere hieroglyphisierte Pflanzen: die Binse und der Papyrus. Die Hieroglyphe in Gestalt einer Binse gab es in einer einfachen und einer von manchen Ägyptologen auch als „Riedgras“ bezeichneten, blühenden Form und symbolisierte Oberägypten, also das Niltal zwischen Assuan und dem heutigen Kairo. Der Papyrus dagegen stand für Unterägypten, also das Nildelta. Zusammen waren diese beiden Regionen „taui“, „die beiden Länder“ und erst die Kontrolle über sie beide machte einen ägyptischen Herrscher zu einem richtigen Pharao. Historisch war die Reichseinigung aber wohl keine Union auf Augenhöhe, sondern ein Anschluss des einst wilderen Nordens an den sich zivilisierter dünkenden Süden, also an das Land der Binse. Das spiegelt sich in dem Wort wieder, den die alten Ägypter selbst für ihren König hatten und unter Verwendung besagter Hieroglyphe schrieben: „nisut“, wörtlich: Der, der zur Binse gehört.