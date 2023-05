Die warme Jahreszeit hat endgültig begonnen: Die Kastanien blühen, Allergiker schniefen, alle essen Spargel, und auf Instagram geben die ersten Influencer mit ihrem Gemüse an. Ich sehe Fotos von kleinen Erdbeeren und zarten Spinatblättern im Blumenkasten, andere halten stolz die Radieschen in die Kamera. Mich überfällt die Botanik-FOMO: Die ernten schon, und in meinen Blumenkästen harren noch die zäheren Vertreter der Heidekräuter der Winterbesatzung! Doch keine Panik: Ich habe mal gehört, dass man Tomaten erst nach den Eisheiligen auf den Balkon stellt, und das war erst vergangene Woche. Trotz meiner Unkenntnis der Gemüsezucht träume auch ich von eigenen Cherrytomaten, Salat, Auberginen, Zucchini.

Lange waren Gemüsegärten eine Leidenschaft von Rentnern, die noch die Pein erlebt haben, auf die eigenen Kartoffeln zum Überleben angewiesen zu sein, und darum ihre Angehörigen jedes Jahr mit kiloweise versandetem Grünkohl quälen. Doch die heimische Gemüsezucht ist gesund und nachhaltig und damit hip in einer Generation, die lieber am Mittellandkanal als auf den Malediven Urlaub macht. Leider habe ich beim Versuch im vergangenen Jahr nur eine einzige, angefaulte Tomate geerntet. Jetzt will ich vorbereitet sein: Wie klappt das, Gemüse vom Balkon?

Wie viel Platz braucht der Kopfsalat?

Entscheidend ist logischerweise die Auswahl der Pflanze. Die Informationslage ist widersprüchlich: Manche Gärtner behaupten, Gurken wüchsen fein im kleinen Blumenkasten, andere meinen, Gurken wurzeln zu weit. Tomaten hingegen, wie Wolfgang Nixdorf von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz bekundet, wachsen auf dem Balkon sogar besser als im Garten, da sie einen geschützten Standort mögen. Allerdings sind sie was für „Fortgeschrittene“: Sie hassen Staunässe, verlangen passende Dünger und einen talentierten Blatt-Coiffeur.

Auch andere Südländer fühlen sich auf dem Balkon wohl: Paprika, Zucchini, Aubergine. Denn die Erde wird in den Kübeln auf dem Balkon wärmer als im Garten. Für eher lange als tiefe Blumenkästen, die nicht in der prallen Sonne stehen, soll Salat ein gutes „Einsteigergemüse“ sein, wie ich in Gartenblogs lese, da man bereits nach vier bis sechs Wochen ernten kann und somit frühe „Erfolgserlebnisse“ habe, ebenso pflegeleicht seien Radieschen. Sofern man sie nicht zu nah beieinander pflanzt, ein häufiger Fehler. Intuitiv habe ich also alles richtig gemacht, als ich vergangene Woche spontan im Supermarkt ein paar winzige Kopfsalat-Pflänzchen erstand. Mit Stolz kann ich berichten: Sie sind im Blumenkasten seither zumindest etwas größer geworden und nicht gelblich eingegangen wie der Kasten-Kumpan, die Petersilie.

Wer Hilfe bei der Planung seiner Gemüsegärtchen braucht, kann die App Fryd ausprobieren. Ich lerne, dass für die groben Bedingungen meiner Balkonkästen (sonnig und feucht, da aus den Blumenkästen der Nachbarn ständig Wasser runtertropft) unter anderem Aubergine, Fenchel und verwirrenderweise Maracuja geeignet wären. Für eine professionelle Begleitung und Tipps kann man sich in der App eine digitale Version seiner Beete anlegen, was mir für den Balkonkasten übertrieben scheint. Wer mehr Platz braucht, kann sich ein Stück Gemüsegarten mieten, auf weniger verpflichtende Art als bei einem Kleingartenverein, indem man ja, falls man es tatsächlich trotz mafiöser Aufnahmekriterien einen Platz ergattert, praktisch für sein Leben gefesselt ist. Miet-Gemüsegärten findet man etwa bei „Meine Ernte“. Einen Erfahrungsbericht kann ich leider nicht abgeben – ich fürchte, ich bin mit meinem Kopfsalat, Auberginen und Tomaten voll ausgelastet als Einsteigerin.