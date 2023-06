Ab in die Botanik : Buddha statt Zwerg in deutschen Vorgärten

Kürzlich gab es eine Umfrage, repräsentativ soll sie gewesen sein, beauftragt von einem Gartengerätehersteller. Es ging darum, her­auszufinden, was Gartenbesitzer hierzulande in ihren Gärten treiben – was sie anpflanzen, welche Sitzmöbel sie aufstellen, welche Accessoires sie bevorzugen und, natürlich, wie sie wässern.

Die Antworten waren, man muss das so deutlich sagen, vorhersehbar: Das Wichtigste im Garten ist ein Stuhl als Sitzgelegenheit. Ohne Stuhl kann man den Garten schließlich nicht genießen. Und ein Garten ist kein Garten, wenn nicht die Lieblingspflanze dort wächst: das Gras. Für 95,6 Prozent der Gartenbesitzer ist es ein „Must-have“. Beim Wässern ist der Deutsche fleißig, 73,3 Prozent nutzen den Schlauch, 61,9 Prozent (auch) die Gießkanne. In den Durchschnittsgarten gehören auch Blumen – Rosen sind die Spitzenreiter –, Lavendel, Narzissen und Tulpen, aber auch Kräuter sind häufig. Die passen gut zu dem für 89,3 Prozent der Umfrageteilnehmer Unverzichtbaren: dem Grill.

Über die notwendigen Basics eines Gartens sind sich die Deutschen, so scheint es, einig, was natürlich auch am sozialen Druck der Nachbarschaft liegen mag: Wenn der einen Lavendel hat, brauche ich den auch! Wenn die mittags grillt, grille ich abends umso heftiger! Neidgetrieben geht es auch bei der Deko zu: Wer erinnert sich nicht an die kleinen Holzhäuschen, die jeder mithilfe der Anleitung aus einem Landgartenmagazin vor einigen Jahren selbst leicht aus einem Stamm sägen konnte und die plötzlich überall herumstanden? Oder an die Invasion glänzender Glaskugeln, die wahlweise Vögel von den Beerensträuchern fernhalten oder als Bewässerungshilfe dienen sollten?

In deutschen Gärten lässt sich aber mehr erkennen als nur Neid und Moden. So offenbart die Garten-Umfrage ein Umdenken bei einem der wichtigsten und urdeutschen Gegenstände: dem Gartenzwerg. Noch besitzen zwar 31,3 Prozent der Gartenbesitzer eine solche weißbärtige Rotmütze, mal klassisch ausgestattet mit Schürze und Grubenlampe und so an seine sagenumwobene Zwergenherkunft, den Stollen der Bergarbeiter, erinnernd. Mal ist der Zwerg ein Maskottchen, steht seinem fußballbegeisterten Besitzer in rot-weißem oder gelb-schwarzem Trikot in bangen Minuten bei.

Die Zwerge beziehen mit einem Messer im Rücken, einer FFP-Maske vor der Nase, mit einer gelben Trump-Frisur oder tiefen Merkel-Mundfalten auch gesellschaftspolitisch Haltung.

Aber offenbar ist ein Ende dieser Form der gartenöffentlichen Stellungnahme in Sicht. Laut der Umfrage setzen viele Gartenbesitzer heute weniger auf zipfelmützige Statements, sondern stellen sich lieber ein Symbol für innere Gelassenheit und Ruhe ins Beet: Einer Buddha-Statue räumten 22,4 Prozent der Deutschen einen Platz in ihrem Garten ein.

Was sagt uns das? Anders als Schrebergärten sind Privatgärten sehr intime Bereiche. Hier darf der Besitzer so gut wie alles tun und lassen, er kann Obst und Gemüse anbauen – muss es aber nicht. Er kann sich nackt sonnen, seinen Rasen mit einem igelfeindlichen Mähroboter auf englisch trimmen oder eine Ökowildnis anlegen, niemand darf ihm reinreden.

Somit offenbart sich beim Blick in einen Garten häufig die Seele des Besitzers. Wenn im deutschen Garten nicht länger die Meinung mithilfe von querulantischen Gartenzwergen kundgetan wird, sondern stattdessen indische Weisheitslehrer Ruhe gebieten, dann ist das zu begrüßen. Dann ist endlich die Zeit der Entspannung gekommen. Auf einem Stuhl. Im Garten.